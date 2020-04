കണ്ണൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഗർഭിണിയെ മുത്തങ്ങ വഴി കടത്തി വിടാൻ നിർദേശം

വയനാട് ∙ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഗർഭിണിയെ മുത്തങ്ങ വഴി കടത്തി വിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇവരോടൊപ്പമുള്ള സഹോദരിയെയും മക്കളെയും ബന്ധുവിനെയും വയനാട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലാക്കും. കുടുംബത്തെക്കൂടി കടത്തി വിടണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അദീല അബ്ദുളള പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഷിജിലയും ബന്ധുക്കളും ഇപ്പോൾ കർണാടക ചെക്പോസ്റ്റിലാണുള്ളത്. ഇന്നലെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച ഇവരെ മുത്തങ്ങ ചെക്പോസ്റ്റിൽ തടയുകയായിരുന്നു.

English Summary: Pregnant lady stopped at muthanga checkpost given permission to enter wayanad