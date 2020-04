1181.25 കോടിയുടെ യുഎസ് മിസൈലുകളും ടോർപിഡോകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക്; ഭരണാനുമതി

വാഷിങ്ടൻ ∙ മിസൈലുകളും ടോർപിഡോകളും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 155 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 1181.25 കോടി രൂപ) ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഭരണാനുമതി നൽകി യുഎസ്. 10 എജിഎം–84എൽ ഹാർപ്പൂൺ ബ്ലോക് 2 മിസൈലുകളും 16 എംകെ54 ലൈറ്റ്‌വെയിറ്റ് ടോർപിഡോകളും മൂന്ന് എംകെ എക്സർസൈസ് ടോർപിഡോകളുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു വിൽക്കുന്നത്.

ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോഓപറേഷൻ ഏജൻസി രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനങ്ങളിലായാണ് ഇക്കാര്യം യുഎസ് കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യ– യുഎസ് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വ്യാപാര ഇടപാട് സഹായിക്കുമെന്ന് പെന്റഗൺ വ്യക്തമാക്കി. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ നേരിടാനും സ്വയം ശക്തരാകാനും ഈ ആയുധങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കും.‌



പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയോട് ട്രംപ് നേരത്തെ മലേറിയയ്ക്കുള്ള ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ മരുന്നുകൾ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു കയറ്റുമതിക്കുള്ള വിലക്ക് നീക്കി ഇന്ത്യ മരുന്നുകൾ അയച്ചു നൽകിയതു വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായി.



English Summary: US Approves Sale Of Missile, Torpedoes Worth $ 155 Million To India