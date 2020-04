തുപ്പൽ വീടുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കോവിഡ് ഭീതി പരത്തി; 5 സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റിൽ

ജയ്പുർ ∙ തുപ്പൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിലാക്കി വീടുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കോവിഡ് ഭീതി പരത്തിയ അഞ്ചു സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റിൽ. കോട്ടയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവമുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണു പ്രതികളെ കുടുക്കിയത്. തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശമാകെ അണുവിമുക്തമാക്കി. ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നവരാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ. ഭിക്ഷ നൽകാതിരുന്ന വീടുകളിലാണ് ഇവർ തുപ്പൽ നിറച്ച കൂടെറിഞ്ഞത്.

നഗരത്തിനടുത്തുള്ള ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന മാല, ദുലാരി, ആശ, ചന്ദ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരെ ജയിലിൽ അടച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുന്നതു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരോധിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ രാജസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു. ഇന്നലെ 41 പേർക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 1046 ആയി. ഇതിൽ പകുതിയോളം ജയ്പുരിലാണ്. ഇന്നലെ 23 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി ആയതോടെ ജയ്പുരിൽ രോഗികൾ 476 ആയി.

English Summary: Five women held for throwing spit bags in Kota houses