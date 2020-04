കൊറോണയ്ക്കും കോവിഡിനും പിന്നാലെ നവജാതശിശുവിന് ‘സാനിറ്റൈസർ’ എന്നും പേര്!

ലക്നൗ∙ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സാനിറ്റൈസറിന്റെ മേന്മയെ മുൻനിർത്തി യുപിയിലെ നവജാതശിശുവിന് സാനിറ്റൈസർ എന്നു പേരിട്ട് കുടുംബം. യുപിയിലെ സഹാരൺപുർ ജില്ലയിലെ വിജയ് വിഹാറിൽനിന്നുള്ള കുടുംബമാണ് ആൺകുഞ്ഞിന് സാനിറ്റൈസർ എന്നു പേരിട്ടത്. വൈറസിനെതിരെ പോരാടാൻ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാണ് കുഞ്ഞിന് ആ പേരു നൽകിയതെന്ന് പിതാവ് ഓംവിർ സിങ് പറഞ്ഞു.

‘എല്ലാവരും കൊറോണയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാനിറ്റൈസർ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ഓർമ വരും’ – സിങ് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ചയാണ് സാനിറ്റൈസർ ജനിച്ചത്. കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിനുപിന്നാലെ തന്നെ പിതാവ് പേര് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ മോണിക്ക പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചശേഷം ബന്ധുക്കളുമായി കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കുടുംബം.

ജനതാകർഫ്യൂ ദിനത്തിൽ ഗോരഘ്പുരിലുണ്ടായ പെൺകുഞ്ഞിന് കൊറോണയെന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ദേവ്റ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ ആൺകുഞ്ഞിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൗൺ എന്നാണ്. അടുത്തിടെ റാംപുരിലുണ്ടായ കുഞ്ഞിനിട്ടത് കോവിഡ് എന്ന പേരാണ്.

