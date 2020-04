ആംബുലൻസ് നിഷേധിച്ചു; സ്കൂട്ടറിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച രോഗികൾ മരിച്ചു

ഇൻഡോർ ∙ ആംബുലൻസ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോയ രോഗി മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലാണ് സംഭവം. ഇൻഡോറിലെ ബദ്‌വാലി ചൗക്കിയിൽ പാണ്ഡു ചന്ദനെ (60) ആണ് മരിച്ചത്. ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പാണ്ഡുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ നൽകി തിരിച്ചയച്ചു. പിറ്റേന്ന് ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ആംബുലൻസിനായി ആശുപത്രിയിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും നിഷേധിച്ചു. ഇതെതുടർന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ മഹാര യശ്വന്ത്റാവു (എംവൈ) ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു.



എന്നാൽ ഇൻഡോർ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. പ്രവീൺ ജാദിയ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം തള്ളി. ചൊവ്വാഴ്ച പാണ്ഡുവിനെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോയിരുന്നെന്നും, എന്നിട്ടാണ് എംവൈ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. എം‌വൈ ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ട് പി‌എസ് താക്കൂർ സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഖണ്ട്വ ജില്ലയിലെ ഖഡക്പുരയിലും സമാന സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 65 കാരനായ ഷെയ്ഖ് ഹമീദാണ് ആംബുലൻസ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സ്‌കൂട്ടറിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

ഇതിനു പിന്നാലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അരുൺ യാദവ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനോട് ഇൻഡോറിലെ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കോൺഗ്രസ് എടുത്തുചാടുകയാണെന്നും വിഷയം അന്വേഷിക്കുമെന്നും ബിജെപി വക്താവ് രജനീഷ് അഗർവാൾ പ്രതികരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 53 മരണം ഉൾപ്പെടെ 900ഓളം കോവിഡ് 19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോറിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 200 ലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ 70 ശതമാനം കേസുകളും ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 11,000 കവിഞ്ഞു. 377 പേർ മരിച്ചു.

