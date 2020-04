വവ്വാലും ഈനാംപേച്ചിയും പട്ടിയിറച്ചിയും ഒപ്പം വൈറസും!; ബില്യൺ ഡോളർ വെറ്റ് മാർക്കറ്റ്

ഏപ്രിൽ 3ന് യുഎസിലെ സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധൻ ആന്തണി ഫൗചി ആവശ്യപ്പെട്ടു – ‘എല്ലാ വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളും ഉടനടി അടച്ചുപൂട്ടണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ തുറന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല’. കൊറോണ വൈറസ് യുഎസിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫൗചിയുടെ നിർദേശം. കോവിഡ്–19 രോഗാണു ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽനിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നതെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫൗചിയുടെ പ്രതികരണം.

എന്താണ് വെറ്റ് മാർക്കറ്റ്?

കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നോ ഫാമുകളിൽനിന്നോ നേരിട്ട് ഫ്രഷ് ആയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളെന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ചിലതൊക്കെ ജീവനുള്ളവയെയും വിൽക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളെ ‘വെറ്റ്’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളുടെ നിലം എപ്പോഴും നനഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുക. മത്സ്യം കഴുകുന്നതോ പച്ചക്കറികൾ കഴുകുന്നതോ ആയ വെള്ളമായിരിക്കും പലപ്പോഴും നിലത്തുണ്ടാകുക. ഇവ വൃത്തിയാക്കാന്‍ എപ്പോഴും നിലം കഴുകുകയും ചെയ്യും. (സ്വയം നശിച്ചുപോകാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ധാന്യങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളെ ഡ്രൈ മാർക്കറ്റുകളെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.)

ഹോങ്കോങ്ങിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക്

ഇത്തരം വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളെ വിൽപ്പനയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്ക് വൈറസ് പകരുന്നത് വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. അടുത്തടുത്തുള്ള കടകൾ, അണുവിമുക്തമാക്കാത്ത അന്തരീക്ഷം, ശുചിത്വമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഈ ആശങ്കയ്ക്കു പിന്നിലുണ്ട്. വനത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ടു പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നവയും ചത്തതിനുശേഷം കൊണ്ടുവരുന്നവയും ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. പല മൃഗങ്ങളെയും നിയമവിരുദ്ധമായാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാനായി വവ്വാലുകളും ഈനാംപേച്ചികളും പട്ടിയിറച്ചിയും പാമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലായിനം ഇഴജന്തുക്കളുടെയും മാംസവും ഈ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമാണ്.

2003ൽ സാർസ് പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടത് ഗ്വാങ്ഡോങ് പ്രവിശ്യയിലെ മാർക്കറ്റില്‍ വിൽപ്പനയ്ക്കുവച്ച വെരുകുകളിൽനിന്നാണെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇത്തരം വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽനിന്നാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കു പകരുന്നതെന്നും ഇവ നിർത്തലാക്കണമെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലാതെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ പൂർണമായും അടച്ചിടാൻ ചൈന തയാറല്ല. ചൈനയുള്‍പ്പെടെ ഏഷ്യയിൽ പലയിടത്തും കോഴി, പന്നി, മത്സ്യം, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ ഫ്രഷ് ആയി വാങ്ങാൻ ആളുകൾ കൂടുതലും പോവുക ഇത്തരം വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിലാണ്.

ഹോങ്കോങ്ങിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റ്.

എങ്ങനെ പകരും?

മൃഗങ്ങളുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം മൂലം പല പകർച്ചവ്യാധികളും മനുഷ്യരിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇബോള, എച്ച്ഐവി, എച്ച്5എൻ1 ഇൻഫ്ലുവെൻസ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ടായതാണ്. മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. ഇത്തരം മൃഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വൈറസ് ഭക്ഷണമായി നേരിട്ട് മനുഷ്യശരീരത്തിലെത്തുകയോ അവ മുറിക്കുമ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന സ്രവങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തുകയറുകയോ ആണ് ചെയ്യുക. പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലും ആഭരണങ്ങളിലും മറ്റു ചില വസ്തുക്കളിലും മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ വൈറസുണ്ടെങ്കിൽ അവ തയാറാക്കുന്നവരിലേക്കു പകരാം.

ബില്യൺ ഡോളർ വ്യാപാരം

ഇറച്ചിക്കും പച്ചക്കറികൾക്കുമായി നിരവധിപ്പേരാണ് ചൈന, ഇന്തൊനീഷ്യ, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പുർ, തയ്‌വാൻ, തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ചില വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ വിചിത്രമായ പല വന്യമൃഗങ്ങളെയും വിൽപ്പനയ്ക്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. 2017ൽ 73 ബില്യൺ ഡോളർ വ്യാപാരമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ഹോങ്കോങ്ങിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റ്.

സാർസിനുപിന്നാലെ ചൈനയിലെ പല പ്രവിശ്യകളിൽ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ വിൽപ്പനകൾക്കു കത്തിവീണിരുന്നു. വെരുകുകളുടെയും പാമ്പുകളുടെയും ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നിയമം ശക്തമായി നടപ്പാക്കാൻ അധികൃതർ തയാറായില്ല. നാളുകൾക്കുശേഷം നിശബ്ദമായി നിയമം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെത്തുടർന്ന് ചൈന പല വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളും പൂട്ടിയിരുന്നു. പല വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും നിരോധിച്ചിരുന്നു. സ്ഥിരമായി ഇവയുടെ വിൽപ്പന നിരോധിക്കാനുള്ള നിയമം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിതമായതോടെ ചൈനയിലെ 94% വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളും മാർച്ച് 22ന് തുറന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ എത്രയിടത്ത് അനധികൃത വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

ശീലങ്ങൾ മാറുന്നു

പരമ്പരാഗതമായി ഫ്രഷ് ആയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് ചൈനക്കാർ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പോയി എല്ലാം വാങ്ങുന്നതിനു പകരം ഓരോ ആഴ്ചയിലും നിരവധിത്തവണ മാർക്കറ്റിൽപ്പോയി ഇറച്ചിയും മീനും പച്ചക്കറികളും വാങ്ങുന്നതിനാണ് അവർക്കു താൽപര്യം. എന്നാൽ അടുത്ത ചില വർഷങ്ങളിലായി ഈ ശീലത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരുന്നു. എല്ലാം കിട്ടുന്ന സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളോടും ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്താൽ വീട്ടിലെത്തുന്ന സംവിധാനത്തോടും പതിയെ ചൈനക്കാർ അടുത്തുതുടങ്ങുകയാണ്. യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല, പ്രായമായവർ പോലും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയുമേറി. ഈ ശീലങ്ങൾ വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽനിന്ന് വലിയതോതിൽ ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

