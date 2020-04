ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയോ?; കേരളത്തിൽ വരാൻ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികളെ അതിർത്തി കടത്തിവിടാൻ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഗർഭിണികൾ, ചികിൽസയ്ക്കായി വരുന്നവർ, മരണം– മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി എത്തുന്നവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താം.‌

കേരളത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ പ്രസവ തീയതി, യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ അംഗീകൃത ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൽനിന്ന് വാങ്ങണം. താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അധികൃതരെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി യാത്രാപാസ് സംഘടിപ്പിക്കണം. കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരം പാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. വാഹനത്തിൽ പരമാവധി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്കായിരിക്കും.



യാത്രക്കാർ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഗർഭിണിയോടൊപ്പം കുട്ടികളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. കേരളത്തിലെ ഏതു ജില്ലയിലേക്കാണോ വരേണ്ടത് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ഇ–മെയിലിലൂടെയോ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ അപേക്ഷ നൽകണം. യാത്ര ചെയ്യേണ്ട തീയതിയും സമയവും ജില്ലാ കലക്ടർ നിശ്ചയിക്കും. ഇതു ഹാജരാക്കി വേണം താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ യാത്രാപാസ് വാങ്ങേണ്ടത്.



അതിർത്തിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാസ് പരിശോധിച്ച് ഇവരെ അതിർത്തി കടത്തണം. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം. രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരോട് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ നിർദേശിക്കണം.



യാത്രക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്

എന്തിനാണ് ചികിൽസ വേണ്ടതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറെ അപേക്ഷയിലൂടെ അറിയിക്കണം. ജില്ലാ ഭരണകൂടം അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് യാത്രാ അനുമതി നൽകണം. ഏത് സംസ്ഥാനത്തുനിന്നാണോ വരുന്നത് അവിടുത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ യാത്രാ പാസും ആവശ്യമാണ്. ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്കേ യാത്ര അനുവദിക്കൂ.

ആരെങ്കിലും മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് യാത്രയെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പാസ് ഹാജരാക്കണം. മരിച്ചയാളിനെ സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം അതിർത്തിയിൽ നൽകണം. പൊലീസ് ഇത് പരിശോധിച്ച് യാത്രാനുമതി നൽകണം.



English Summary: Kerala Government issued guidelines for Malayalis stranded in other states