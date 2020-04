രാജ്യത്ത് 170 ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ജില്ലകള്‍; 207 ജില്ലകളിൽ രോഗസാധ്യത; ആകെ മരണം 392

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്താകെ 170 കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ജില്ലകളുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 207 ജില്ലകളെയും നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേസ് പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്ത ബാക്കി 400ഓളം ജില്ലകളെ ഗ്രീന്‍സോണില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളില്‍ പരിശോധന വ്യാപകമാക്കും.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 39 പേര്‍ മരിച്ചു. രാജ്യത്താകെ മരണസംഖ്യ 392. പുതിയതായി 1118 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 11,933 ആയി. 10,197 പേരാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1344 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. മേഘാലയയിൽ ആദ്യകോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡോ. ജോൺ എൽ.സൈലോ ആണ് മരിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് തീവ്രബാധയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം 55 ആയി.

ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ 38 വാർഡുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജാജി നഗർ, ബൊമ്മനഹള്ളി, മഹാദേവപുര, യെലഹങ്ക മേഖലകളിലാണിത്. കേരളത്തിലെ ആറു ജില്ലകളും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗരേഖ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി

English Summary: Health Ministry identifies 170 districts in India as hotspots, 207 as potential hostspots