മുംബൈയില്‍ നിന്ന് കാറില്‍ ചാലക്കുടിയില്‍, പാമ്പുകടിയേറ്റ സഹോദരനെ കാണാന്‍; ഒടുവിൽ

തൃശൂർ∙ മുംബൈയില്‍ ജോലിക്കാരായ രണ്ടു മലയാളികള്‍ ചാലക്കുടി പോട്ട സ്വദേശികളാണ്. ഇവര്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ അതിജീവിച്ച് മുംബൈ സത്താരയില്‍ നിന്ന് ചാലക്കുടി പോട്ടയിലേക്കു കാറില്‍ എത്തി. പാമ്പുകടിയേറ്റ സഹോദരനെ കാണാനായിരുന്നു യാത്ര. സഹോദരനാകട്ടെ അങ്കമാലിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുന്നു. മുംബൈ, പുണെ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്താണ് സത്താര ജില്ല.

പൊലീസ് മേധാവിയുടെ കത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് കാറില്‍ ചാലക്കുടിയിലേക്കു തിരിച്ചത്. മെഡിക്കല്‍ അടിയന്തര യാത്രയെന്ന സത്യവാങ്മൂലവും കയ്യില്‍ കരുതി. ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. അപ്പോഴെല്ലാം, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ കത്ത് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തെ പരിശോധനയും മറികടന്നു. കര്‍ണാടക–കേരള അതിര്‍ത്തിയിലും യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ കടത്തിവിട്ടു.



1100 കിലോമീറ്റര്‍, 20 മണിക്കൂര്‍



സത്താരയില്‍ നിന്ന് ചാലക്കുടി വരെ 1100 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം. ഏകദേശം ഇരുപതു മണിക്കൂറെടുത്തു. ഏപ്രില്‍ 14ന് ഉച്ചയോടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പാലിയേക്കര ടോള്‍പ്ലാസയില്‍ എത്തി. ഈ സമയത്ത്, ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി സി.ആര്‍.സന്തോഷും സംഘവും പാലിയേക്കര ടോള്‍പ്ലാസയില്‍ വാഹന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വണ്ടി കണ്ടതോടെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്ര റജിസ്ട്രേഷന്‍ വണ്ടി കണ്ടതോടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചാണ് കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചതും.



മംഗലാപുരം, കാസര്‍കോട് വഴിയാണ് ഇവര്‍ തൃശൂരില്‍ എത്തിയത്. കോവിഡ് പടരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്ന് വന്നതിനാല്‍ 21 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. ഇതുപാലിക്കണമെന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു. ഡിവൈഎസ്പിയുടെ വാഹനത്തെ പിന്‍തുടരാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നേരെ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തി. പരിശോധനയ്ക്കായി സ്രവമെടുത്തു. പിന്നെ ലോഡ്ജില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.



ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടും സഹോദരനെ കാണാന്‍ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമം ഇവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു.സഹോദരനാകട്ടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുമാണ്. വണ്ടിയോടിച്ചിരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണ്. ഭാര്യ വീട് മൂവാറ്റുപുഴയിലും. പോട്ട സ്വദേശികളെ അങ്കമാലിയില്‍ വിട്ട ശേഷം മൂവാറ്റുപുഴ പോകാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ടോള്‍പ്ലാസയിലെ പൊലീസ് പരിശോധനയില്‍ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. പോരാത്തതിന് ലോക്‌ഡൗൺ ലംഘിച്ചതിനു മൂന്നു പേര്‍ക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കും.

