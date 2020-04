ന്യൂഡല്‍ഹി∙ തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ ഈ വര്‍ഷം സാധാരണ നിലയില്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ജൂൺ ഒന്നിനു തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 26–നാണ് തുടങ്ങിയത്. രാജ്യത്തെ ആകെ മഴയുടെ 70 ശതമാനവും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണില്‍നിന്നാണ്. ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയാണു തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ ലഭിക്കുക. ഇക്കുറി പല നഗരങ്ങളിലും കാലവര്‍ഷം എത്തുന്ന തീയതികളില്‍ മാറ്റമുണ്ട്. ചെന്നൈയില്‍ ജൂണ്‍ നാലിനാകും മഴയെത്തുക. കേരളത്തില്‍ തുടങ്ങി ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിലാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ രാജ്യമെങ്ങും എത്തുന്നത്.

English Summary: Monsoon to be normal this season: IMD