ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയര്‍മാനും അംഗങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക കൗണ്‍സില്‍ ചെയര്‍മാനും ശമ്പളം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 30 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ സ്വമേധയാ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പണം പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുപിഎസ്‌സി ചെയര്‍മാനും അംഗങ്ങളും അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും 30 ശതമാനം 2020 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് കുറവ് വരുത്താന്‍ സ്വമേധയാ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ യുപിഎസ്‌സിയിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു.



യുപിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കും



ലോക്‌ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളും അകലം പാലിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ (യുപിഎസ്‌സി) നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകളുടെയും അഭിമുഖങ്ങളുടെയും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡുകളുടെയും തീയതി പുനഃക്രമീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികള്‍ക്ക് നിലവില്‍ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയാത്തത് കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. ശേഷിക്കുന്ന സിവില്‍ സര്‍വീസ് 2019 പഴ്‌സനാലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ തീയതി മേയ് മൂന്നിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും.



സിവില്‍ സര്‍വീസസ്-2020 (പ്രിലിമിനറി), എൻജിനീയറിങ് സര്‍വീസസ് (മെയിന്‍), ജിയോളജിസ്റ്റ് സര്‍വീസസ് (മെയിന്‍) പരീക്ഷകളുടെ തീയതി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഈ പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ അത് യുപിഎസ്‌സിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കമ്പൈന്‍ഡ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസസ്, ഇന്ത്യന്‍ ഇക്കണോമിക് സര്‍വീസ്, ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ സര്‍വീസ് 2020 എന്നീ പരീക്ഷകള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.



സിഎപിഎഫ് 2020 പരീക്ഷയുടെ തീയതി യുപിഎസ്‌സി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നാഷനല്‍ ഡിഫന്‍സ് അക്കാദമി (എന്‍ഡിഎ-1) പരീക്ഷ ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ മാറ്റിവച്ചു. എന്‍ഡിഎ- രണ്ട് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജൂണ്‍ 10ന് പരസ്യപ്പെടുത്തും. യുപിഎസ്‌സിയുടെ മറ്റു പരീക്ഷകള്‍, അഭിമുഖങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങള്‍ കമ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.



English Summary: NITI Aayog, UPSC voluntarily accept salary cut and will donate to PM Cares