കോവിഡ് അവലോകനം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദിവസേനയുളള വാർത്താസമ്മേളനം മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ദിവസേനയുള്ള പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും പത്രസമ്മേളനം. ഞായറാഴ്ചയും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഒഴികെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സെക്രട്ടറിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗം ചേരാറുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിനുശേഷം വൈകിട്ട് 6 മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്.

അവലോകന യോഗം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ദിവസേനയുള്ള പത്രസമ്മേളനം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു പത്രസമ്മേളനം. പിന്നീട് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിന് പുറത്തെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റി. കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചതിനുശേഷം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Chief Minister press meet once in two days from next day