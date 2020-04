6.5 ലക്ഷം കോവിഡ് കിറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച് ചൈന; 20 ലക്ഷം കിറ്റുകൾ വരും

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഐസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും 6.5 ലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 20 ലക്ഷം കിറ്റുകൾ കയറ്റി അയക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 6.5 ലക്ഷം മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത്. നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുന്ന റാപിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളും ഇന്ത്യയിലേക്കു ചൈന അയച്ചിട്ടുണ്ട്.



റാപിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്, ആർ‌എൻഎ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കിറ്റുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ 6,50,000 കിറ്റുകളാണ് ഗാങ്സു വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിക്രം മിസ്‍രി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് കോവി‍ഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വൻതോതില്‍ വർധിച്ചതോടെ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ പരമാവധി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു സർക്കാർ. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കിറ്റുകൾ, പിപിഇ, വെന്റിലേറ്ററുകൾ എന്നിവയാണ് അടിയന്തരമായി വേണ്ടത്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ അവസാനം ചൈനയിലാണു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ചൈനയിൽ 80,000 പേരെയാണു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചത്. 3,346 പേർ മരിച്ചു. വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പിപിഇ (പഴ്സനൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്വിപ്മെന്റ്), വെന്റിലേറ്ററുകൾ എന്നിവ യുഎസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണ്. അസമിന് വേണ്ടി മാത്രം 50,000 പിപിഇ കിറ്റുകളും ചൈന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കാർഗോ വിമാനത്തിൽ ഇവ ഗുവാഹട്ടി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി.



ചൈനയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് കിറ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം അസമാണെന്നു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ പ്രതികരിച്ചു. ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യ 15 ലക്ഷം പിപിഇ കിറ്റുകൾ ചൈനയിൽനിന്ന് വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിക്രം മിസ്‍രി നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ 1.7 ലക്ഷം പിപിഇ കിറ്റുകൾ ചൈനയിൽനിന്ന് സഹായമായും ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



