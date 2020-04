ഇന്ത്യയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 420 ജീവനുകൾ; ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ 21 ലക്ഷം കടന്നു

വാഷിങ്ടൻ ∙ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,42,707 ആയി. ഇന്ന് 4,088 പേരാണ് മരിച്ചത്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 21,29,355 ആയി. ഇന്ന് 42,924 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 57,237 പേരുടെ നില ആശങ്കാജനകമാണ്. 5,39,000 പേർ രോഗമുക്തരായി.

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 420 ആയി ഉയർന്നു. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം 28 മരണമാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 941 കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 12,759 ആയി ഉയർന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2919 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 187 പേർ ഇത് വരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ്( 53), ഗുജറാത്ത് (36), ഡൽഹി (32), തെലങ്കാന (18), തമിഴ്നാട് (14) ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (13) കർണാടക(13) ബംഗാൾ(7) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം.

യുഎസില്‍ മരണം 33,490 ആയി. ഇന്ന് 902 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം 6,54,343 ആണ്. ഇറ്റലിയിൽ 22,170 പേരും സ്പെയിനില്‍ 19,130 പേരും മരിച്ചു. ഫ്രാൻസിൽ 17,167 പേരാണ് മരിച്ചത്. ബ്രിട്ടനില്‍ 13,729 ആണ് മരണസംഖ്യ. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ മൂന്നാഴ്ച കൂടി ലോക്‌ഡൗൺ നീട്ടി. സ്പെയിനിൽ 1,82,816 പേർ രോഗബാധിതരാണ്. ഇറ്റലിയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,68,941 ആയി ഉയർന്നു. ഫ്രാൻസിൽ 1,47,863, ജർമനിയിൽ 1,35,663, ബ്രിട്ടനിൽ 1,03,093 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം.

അതേസമയം പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക ആശങ്കാജനകമായ ഘട്ടം പിന്നിട്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ നീക്കാനാണ് ആലോചന. സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണർമാരുമായുള്ള അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

