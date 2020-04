ടൈപ്പിങ് പിഴച്ചു; യുപിയിൽ കോവിഡ് ഇല്ലാത്തയാൾക്ക് ‘പോസിറ്റീവ്’ ഫലം

ലക്നൗ∙ ടൈപ്പിങ്ങിൽ വന്ന തെറ്റു കാരണം യുപിയിൽ കൊറോണ ഇല്ലാത്ത ആള്‍ക്കു ലഭിച്ചത് ‘പോസിറ്റീവ്’ ഫലം. അംറോഹയിലെ നൗഗൻവ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന 66 വയസ്സുകാരനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈപ്പിഴയിൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗിയാകേണ്ടിവന്നത്. ജലദോഷവും തൊണ്ടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുമായി 66 വയസ്സുകാരനെ മൊറാദാബാദിലെ ആശുപത്രിയിലാണു പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി രക്തസാംപിളുകൾ അലിഗഡിലെ ലാബിലേക്കു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഫലം വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു തെളിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ എട്ടംഗ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. കുടുംബവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽവന്ന എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് ഇതേയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചപ്പോഴാണു കാര്യങ്ങൾ മാറിയത്.

സിഎംഒ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫലം നെഗറ്റീവ്. കോവിഡ് ഫലം പോസീറ്റീവ് ആണെന്നു കാണിച്ചതു തെറ്റുപറ്റിയതാണെന്നും ലബോറട്ടറി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 66 വയസ്സുകാരനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളെയും വീടുകളിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിച്ചു. പരിശോധനാ ഫലം പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന പിഴവാണ് പ്രശ്നമായതെന്ന് അംറോഹ സിഎംഒ മേഘ് സിങ് പറഞ്ഞു.‌



English Summary: How a Typo in Medical Report Turned a UP Man Coronavirus Positive