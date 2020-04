ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ നിശ്ചയിച്ചത്. പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Kerala cannot decide hot spots by themselves says union government