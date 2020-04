കൊറോണ: കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ നടന്നില്ല; ലണ്ടനില്‍ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരി മരിച്ചു

ലണ്ടന്‍∙ ബ്രിട്ടനില്‍ കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട കാത്തി ഹോണ്‍ എന്ന നഴ്‌സറി ജോലിക്കാരിയാണു മരിച്ചത്. ബര്‍ഗസ് ഹില്‍ സ്വദേശിനിയായ കാത്തിയെ നാലാഴ്ച മുമ്പാണ് കരള്‍രോഗം ഗുരുതരമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഹേവാഡ്‌സ് ഹീത്തിലെ പ്രിന്‍സസ് റോയല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് കാത്തിക്ക് കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ അനിവാര്യമാണെന്നു കണ്ടെത്തി.



തുടര്‍ന്ന് അവരെ ലണ്ടനിലെ കിങ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇവിടെ വച്ചാണ് കാത്തിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. ഇതോടെ ഇവര്‍ക്ക് കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനാവില്ലെന്നു ഡോക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. കരള്‍രോഗത്തിനൊപ്പം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയും കൂടിയായതോടെ നില വഷളായി. 12 ദിവസം ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞ അവര്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.

ബ്രിട്ടനില്‍ അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കലിനു മുൻപു കൊറോണ പരിശോധന നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരിശോധനയിലാണ് കാത്തിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് കാത്തി മരിച്ചത്. അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കലിലൂടെ രോഗം പകരുമെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നിലവില്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കലിനു കാത്തിരുന്ന നിരവധി പേരാണ് ആശങ്കയില്‍ കഴിയുന്നത്. പല ആശുപത്രികളിലും ജീവന്‍രക്ഷാ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ വരെ നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആഴ്ചയില്‍ 80 ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ നടന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്‍ പത്തെണ്ണമാണു നടക്കുന്നത്.

ലാറ വഹാബ്, ചിത്രം: ഫെയ്സ്ബുക്

തന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ജീവനും മരണവും തമ്മിലുള്ള കളിയാണിതെന്നും മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു കാത്തിരിക്കുന്ന അന്ന റോസ് തോര്‍പ് എന്ന ഇരുപത്തിയൊമ്പതുകാരി പറഞ്ഞു. ടൈപ് 1 പ്രമേഹം മൂര്‍ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വൃക്ക, പാന്‍ക്രിയാസ് മാറ്റിവയ്ക്കലിനു കാത്തിരിക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ ലാറ വഹാബ് എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരിയുടെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ്. കൊറോണ ബാധയെ തുടര്‍ന്നു ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതായി ലാറ പറഞ്ഞു.

