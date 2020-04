കോട്ടയം സ്വദേശി യുഎസിൽ മരിച്ചു; കേരളത്തിനു പുറത്തു മരിച്ച മലയാളികൾ 33 ആയി

ന്യൂയോർക്ക്∙ ഒരു മലയാളി കൂടി യുഎസിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. കോട്ടയം മോനിപ്പള്ളി സ്വദേശി പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ (55) ആണ് മരിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ചയായി പോൾ കോവിഡ്–19 ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇതോടെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരായി കേരളത്തിനു പുറത്തു മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 33 ആയി. ഇതിൽ 20 പേരും യുഎസിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു പേർ ന്യൂയോർക്കിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട വാര്യാപുരം ഉപ്പുകണ്ടത്തിൽ (ബഥേൽ) ജോസഫ് കുരുവിള (ബാബു- 68), റാന്നി കക്കുടുമൺ പേമരുതിക്കൽ കുരുവിള (64) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ചങ്ങനാശേരി തൃക്കൊടിത്താനം ഇടത്തിനകം ചാലുങ്കൽ ഷാജി സക്കറിയ (52) ദുബായിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു.

