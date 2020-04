പ്രതിരോധ മരുന്നിന് മാത്രമേ ലോകത്തെ സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ കഴിയൂ: യുഎൻ

ന്യൂയോർക്ക്∙ കോവിഡ് 19നെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നിന് മാത്രമേ ലോകത്തെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂവെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്. വർഷാവസാനത്തിനു മുൻപ് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുഎൻ അംഗങ്ങളായ 50ഓളം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ പ്രതിരോധ മരുന്നിന് ലോകത്തെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും കഴിയും. 2020 അവസാനത്തോടെ ഇവ സാർവത്രികമായി വിന്യസിക്കുന്നതിന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പകർച്ചവ്യാധിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ലോക രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 2 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയിൽ തുകയുടെ 20 ശതമാനം ലഭിച്ചതായി ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. മാർച്ച് 25നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലൂടെ 47 ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ കോവിഡ്–19 പരീക്ഷണങ്ങളുമായി സജ്ജമാക്കാൻ യുഎന്നിനു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ആഫ്രിക്കൻ സർക്കാരുകളുടെ ശ്രമങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ ബിസിനസുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉഗാണ്ട നൽകിയിരുന്നു. ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് നമീബിയ അടിയന്തര വരുമാനം നൽകുന്നുണ്ട്. കേപ് വെർഡെ ഭക്ഷ്യസഹായം ചെയ്യുന്നു. ഈജിപ്ത് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നികുതി കുറച്ചിരുന്നു.

