ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ വാഹന, ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികൾ പുതുക്കാനുള്ള തീയതി മേയ് 15 വരെ നീട്ടിയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ പ്രീമിയം അടക്കാൻ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തീരുമാനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

തേർഡ് പാർട്ടി മോട്ടോർവാഹന ഇൻഷുറൻസിനും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കുമാണ് ഇതു ബാധകം. മാർച്ച് 25നും മേയ് 3നുമിടയിൽ കാലാവധി തീരുന്ന ആരോഗ്യ, മോട്ടോർ വാഹന തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസി ഉടമകൾക്ക് പ്രീമിയം സമയത്തിന് പുതുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മേയ്‌ 15നുള്ളിൽ പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മതി. ഈ കാലയളവിൽ, പുതുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞാലും പുതുക്കേണ്ട തീയതി മുതൽ പോളിസി നിലനിൽക്കുകയും തടസമില്ലാതെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Relief On Health, Auto Insurance Policies Due For Renewal During Lockdown