തിരുവനന്തപുരം ∙ ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഡിസ്ഇൻഫെക്‌ഷൻ ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും മറ്റുള്ള അണുനാശിനി ടണലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഗേറ്റ്‌വേയുമായി മറ്റു ടണലുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു സമയം ഒരാളെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്‌ ശ്രീചിത്ര ഡിസ്‌ഇൻഫെക്ഷൻ ഗേറ്റ്‌വേ. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്‌ പുക ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, അൾട്രാവയലറ്റ് അടിസ്ഥാന അണുനശീകരണ ഉപകരണം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ.



ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്‌ പുക വ്യക്തിയുടെ ശരീരം, കൈകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കുമ്പോൾ ചേംബറിലെ കീടാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്‌ അൾട്രാവയലറ്റ് അടിസ്ഥാന സംവിധാനത്തിന്റെ ജോലി. ഇത്‌ പൂർണമായും ഇലക്ട്രോണിക്കലായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.



English Summary: Disinfection gateway constructed by Sree Chitra hospital can use says CM Pinarayi Vijayan