ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കോവിഡ് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മറികടന്ന് നടത്തിയ നിസാമുദ്ദീന്‍ മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തബ്‌ലീഗ് മേധാവി മൗലാന സാദിനും ആറു അനുയായികള്‍ക്കുമെതിരെ പൊലീസ് മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യാകുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തു.



ഇവരുടെ നടപടികള്‍ കൊറോണ ബാധിച്ചുള്ള മരണങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായെന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐപിസി 304 വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നിലവിലുള്ള എഫ്‌ഐആറില്‍ ഐപിസി 304 കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നു ഡല്‍ഹി പൊലീസ് പിആര്‍ഒ മന്‍ദീപ് രണ്‍ദവ പറഞ്ഞു.

മുന്‍പ് മൗലാന സാദിനെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്ന കുറ്റങ്ങള്‍ ജാമ്യം ലഭിക്കാന്‍ പാകത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാല്‍ പത്തു വര്‍ഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കും. മൗലാന സാദ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു സഹായിയുടെ വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീനിലാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 26 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മൗലാന സാദിനു രണ്ടുവട്ടം നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ക്വാറന്റീനിലാണെന്നും മര്‍ക്കസില്‍ ഇല്ലെന്നും അതുകൊണ്ടു പല ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം അറിയില്ലെന്നും സാദ് മറുപടി നല്‍കി.

ക്വാറന്റീന്‍ കാലാവധി അവസാനിക്കാറായ സാഹചര്യത്തില്‍ പൊലീസ് ഇനി അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്നു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. മാര്‍ച്ച് 18നു ശേഷം മൗലാന സാദ് രണ്ടു ശബ്ദസന്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഹോം ഐസലേഷനില്‍ ആണെന്ന് ഇതില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഭിഭാഷകന്‍ മുഖേന പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണു വിവരം. ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ അദ്ദേഹം പൊലീസിനു മുന്നില്‍ ഹാജരാകുമെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

നിസാമുദ്ദീന്‍ സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകരായ 18 പേര്‍ക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതില്‍ 11 പേര്‍ ക്വാറന്റീനിലാണ്. സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരുടെ പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്ന് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നു വിശദീകരിക്കാനും ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 1890 വിദേശികള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇവര്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുന്നുവെന്നാണു സംശയം.

English Summary: Covid-19: Tablighi head, six others booked for culpable homicide