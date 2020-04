കോവിഡ്: സംഭാവനയായി എത്തിയ പിപിഇ കിറ്റിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തവയും

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള പഴ്സനൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ എക്യുപ്മെന്റിൽ (പിപിഇ) ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനിടെ ചൈനയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച പിപിഇ കിറ്റുകൾ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്നു കണ്ടെത്തി. ചൈനയില്‍നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കിറ്റുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതു ചൈനയാണ്. സംഭാവനയായി ലഭിച്ച കിറ്റുകളാണു ഗുണമില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് 1,70,000 പിപിഇ കിറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അതിൽ 50,000 എണ്ണമാണ് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്. രണ്ട് തവണയായി എത്തിയ 30,000, 10,000 പിപിഇ കിറ്റുകളും പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഗ്വാളിയോറിലെ ഡിആർഡിഒ ലബോറട്ടറിയിലാണ് കിറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചത്. സിഇ/എഫ്ഡിഎ അംഗീകാരമുള്ള കിറ്റുകൾ മാത്രമാണു സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണു സർക്കാർ ഭാഷ്യം. എന്നാൽ സംഭാവനയെന്ന രീതിയിൽ ലഭിച്ച കിറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമായതെന്നും അറിയുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻ കമ്പനികളാണ് ഈ കിറ്റുകൾ സംഭാവന നൽകിയത്. കിറ്റുകളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സിംഗപ്പൂർ കമ്പനിയിൽനിന്ന് പത്തു ലക്ഷം കിറ്റുകളും ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മാസ്കുകളെല്ലാം നിർമിച്ചത് ചൈനയിൽനിന്നാണ്. മേയ് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ഈ സ്യൂട്ടുകളെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്നു മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ കിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 20 ലക്ഷം പിപിഇ സ്യൂട്ടുകൾ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പിപിഇ കിറ്റുകളുടെ നിര്‍മാണം ഇന്ത്യയിൽതന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിദിനം 30,000 സ്യൂട്ടുകളാണു നിർമിക്കുന്നത്. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ അത് 50,000 എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. 1,50,000 സ്യൂട്ടുകൾ ഇതിനകം നിർമിച്ചതായും ഒരു ലക്ഷം സ്യൂട്ടുകൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിർമിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.



