വാഷിങ്ടന്‍∙ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടും അതു ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കാതെ അധികൃതര്‍ കാട്ടിയ അനാസ്ഥയാണ് അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡ് 19 രോഗം ആയിരങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കാന്‍ കാരണമെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നു. ഇതിനു തെളിവു പകരുന്ന ഒട്ടേറെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണു പുറത്തുവരുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഫെബ്രുവരി അവസാനംതന്നെ മെഡിക്കല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗം കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം പ്രതിസന്ധിയില്‍നിന്ന് മഹാമാരിയായി മാറുമെന്ന് ഫെബ്രുവരി 25നു തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് യുഎസ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വൈറസിനെ ഓര്‍ത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വാഷിങ്ടണില്‍നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ സഞ്ചരിച്ചാല്‍ എത്താന്‍ കഴിയുന്ന യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലാണ് നാഷനല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് (എൻസിഎംഐ) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുള്ള യുഎസ് പൗരന്മാരുടെയും സൈനികരുടെയും ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കുന്ന തരത്തില്‍ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ആരോഗ്യഭീഷണി ഉയരുന്നുണ്ടോ എന്നു കര്‍ശനമായി നിരീക്ഷിച്ചു മുന്നറിപ്പു നല്‍കുകയാണ് എൻസിഎംഐ ചെയ്യുന്നത്. 2020 മാർച്ച് 11നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന കോവിഡിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനും 15 ദിവസം മുൻപു തന്നെ പുതിയ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു.

ട്രംപും അറിഞ്ഞിരുന്നോ?

മുന്നറിയിപ്പു ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അമേരിക്കയില്‍ ചിലര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായിരുന്നു. യുഎസില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അമേരിക്കയില്‍ പടര്‍ന്നു പിടിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ഇതിനോടകം 26,000-ല്‍ അധികം ആളുകളുടെ ജീവനാണെടുത്തത്. കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും അതോടൊപ്പം പുറത്തുവന്നു.

സാധാരണയായി എൻസിഎംഐ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രതിരോധ, ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് അറിയിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 25ന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രംപും വൈറ്റ് ഹൗസും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കണ്ടിരുന്നോ എന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ആഫ്രിക്കയിലും ‘ഇന്റലിജൻസ്’

പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധര്‍, വൈറോളജിസ്റ്റുകള്‍, കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍, ടോക്‌സിക്കോളജിസ്റ്റുകള്‍, ബയോളജിസ്റ്റുകള്‍, മിലിറ്ററി മെഡിക്കല്‍ വിദഗ്ധര്‍ തുടങ്ങി നൂറിലേറെ പേരാണ് മേരിലാന്‍ഡിലെ ഫ്രെഡറിക്കിലുള്ള എൻസിഎംഐയിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ രാജ്യത്തും ആരോഗ്യരംഗത്തു നടക്കുന്ന ചലനങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഇവര്‍ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഉദാഹരണമായി, ആഫ്രിക്കയില്‍ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടേറെ പേര്‍ക്ക് രോഗമുണ്ടാകുന്നതായി ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക പത്രത്തില്‍ വരുന്ന വാര്‍ത്ത വിദഗ്ധസംഘം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍ രോഗമില്ലെങ്കില്‍ അതു കൂടുതല്‍ ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. മധ്യപൂര്‍വദേശത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊരു ഡോക്ടര്‍ ഒരു വൈറസിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അത് മെഡിക്കല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിരിക്കും.

ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കു പോലും ലഭിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും ഇവരുടെ വിരല്‍ത്തുമ്പിലുണ്ട്. 17 അമേരിക്കന്‍ ചാരസംഘടനകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഡിഫന്‍സ് ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിനു ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സി ശേഖരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനും സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍നിന്നു കണ്ടെത്തുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനും ഇവര്‍ക്ക് അനുമതിയുണ്ട്.

എബോള, ഫ്ലൂ പോലുള്ള പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതു രീതിയിലാണു പടരുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഭൂപടങ്ങളും സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളും നാഷനല്‍ ജിയോസ്പാറ്റിയല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയില്‍നിന്നു ലഭിക്കും. ഇത്രയും വൈവിധ്യമേറിയ വിവരങ്ങള്‍ ദിനംപ്രതി പരിശോധിച്ചാണ് ജൈവഭീകരത ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇത്രത്തോളം വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാലും സാമ്പത്തിക, ടൂറിസം മേഖലകളെ ബാധിക്കുമെന്നു ഭയന്ന് മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം തയാറായില്ലെങ്കില്‍ അതു വന്‍ദുരന്തത്തില്‍ കലാശിക്കുമെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്താണ് കൊറോണ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്താണ് സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ്?



2019 നവംബറിൽ ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസിന്റെ പേരാണ് സാർസ് കോവ് 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). പുതിയ (നോവൽ) കൊറോണ വൈറസ് എന്നും ഇതിനു പേരുണ്ട്. 2002ൽ ചൈനയെ ആക്രമിച്ച സാർസ് വൈറസിനോട് ജനിതക ഘടനയിൽ ഏറെ സാമ്യമുണ്ട് സാർസ് കോവ് 2ന്. അതിനാലാണു ഇന്റർനാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ ടാക്സോണമി ഓഫ് വൈറസസ് ഇതിനു സമാനമായ പേര് നൽകിയത്. മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ ആക്രമിക്കുന്ന കൊറോണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസാണിത്. ശരീര കോശങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് സ്വന്തം വരുതിക്കു നിർത്തി കോശങ്ങളിലെ പ്രോട്ടിൻ ഉപയോഗിച്ചു കൂടുതൽ വൈറസുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്കു ശേഷിയുണ്ട്. ദേഹം നിറയെ ‘ക്രൗണ്‍’ അഥവാ കിരീടത്തിലേതു പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുനകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിന് ആ പേരു ലഭിച്ചത്. പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടിനുകൾകൊണ്ടാണ് ഈ മുനകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലേക്കു കടക്കാൻ കൊറോണയെ സഹായിക്കുന്ന താക്കോലാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ മുനകൾ.



എത്രയിനമുണ്ട് കൊറോണ വൈറസുകൾ?



പുതിയത് ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഏഴിനം കൊറോണ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നാലെണ്ണം മനുഷ്യനിലെ ജലദോഷപ്പനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ കാരണമാകുന്നതാണ്– 229 ഇ (ആൽഫ), എൻഎൻ63 (ആൽഫ),ഒസി 43(ബീറ്റ), എച്ച്കെയു1 (ബീറ്റ) എന്നിവയാണവ. മനുഷ്യശരീരത്തിലെത്തി സ്വയം ജനിതക തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ മൂന്ന് കൊറോണ വൈറസുകളുണ്ട്– സാർസ് കോവ് 1, മെർസ്, സാർസ് കോവ് 2.



എന്താണ് കോവിഡ് 19?



കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ചു രൂപപ്പെട്ട സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് കോവിഡ് 19 (Coronavirus disease 2019). ലോകാരോഗ്യസംഘടന 2020 മാർച്ച് 11ന് ഈ രോഗത്തെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയൊരു രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ വലിയ പ്രദേശത്തു പരക്കുമ്പോഴാണ് മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.



എവിടെനിന്നാണ് സാർസ് കോവ് 2 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്?



2019 സെപ്റ്റംബർ–നവംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിലെ ഹ്വാനൻ സീഫൂഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കോവിഡിനു കാരണമായ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നു കരുതുന്നു. ഡിസംബർ 31നാണ് പ്രത്യേകതരം ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഒട്ടേറെ പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായി ചൈന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 1.1 കോടി ജനങ്ങളുള്ള നഗരമാണ് വുഹാൻ. അതിനാൽത്തന്നെ വൈറസ് പെട്ടെന്നു പരന്നു. ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ച ആദ്യ കോവിഡ് മരണം, തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച മരണം രണ്ടായി. വൈകാതെതന്നെ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു



എങ്ങനെയാണു പുതിയ കൊറോണവൈറസ് പടർന്നത്?



സാർസ് കോവ് 1 വൈറസ് വെരുകിൽനിന്നും മെർസ് ഒട്ടകങ്ങളിൽനിന്നുമാണ് പടർന്നതെന്നാണു കരുതുന്നത്. സമാനമായി വവ്വാൽ, പാമ്പ്, ഈനാംപേച്ചി എന്നിവയിൽനിന്നാകാം സാർസ് കോവ് 2 പടർന്നതെന്നു കരുതുന്നു. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഹ്വാനൻ സീഫൂഡ് മാർക്കറ്റ്. പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന് സമാനമായ വൈറസുകൾ നേരത്തേ വവ്വാലിലും ഈനാംപേച്ചിയിലും പാമ്പിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവികളെയും ഹ്വാനൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിച്ചിരുന്നു. അവയിൽനിന്നാകാം പുതിയ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചൈനീസ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം വവ്വാലിൽനിന്നുള്ള വൈറസുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ വൈറസുകളുമായി ഏറെ ജനിതക സാമ്യങ്ങളുള്ളത്. എന്നാൽ യുഎസ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഈനാംപേച്ചിയിൽനിന്നുള്ള വൈറസിനാണ് പുതിയ കൊറോണയുമായി ജനിതക ബന്ധം ഏറെയെന്നാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണം തുടരുകയാണ്.



എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ?



പൊതുവെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ: പനി, ക്ഷീണം, വരണ്ട ചുമ. ചില രോഗികൾക്ക് ദേഹവേദനയും മൂക്കടപ്പും മൂക്കൊലിപ്പും തൊണ്ടവേദനയും വയറിളക്കവും വരാറുണ്ട്. പതിയെപ്പതിയെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുക. ചിലർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചാലും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഏകദേശം 80% പേരും പ്രത്യേക ചികിത്സയില്ലാതെ തന്നെ രോഗത്തിൽനിന്നു മുക്തി നേടും. കോവിഡ് 19 ബാധിക്കുന്ന ആറിൽ ഒരാളെന്ന കണക്കിനാണ് രോഗം ഗുരുതരമാവുകയുള്ളൂ. അത്തരക്കാർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. വയോജനങ്ങളെയും ആരോഗ്യപരമായി ദുർബലരായവരെയുമാണ് (ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗം, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയവയുള്ളവർ) രോഗം ഗുരുതരമായി പൊതുവെ ബാധിക്കുന്നത്. പനി, ചുമ, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയുള്ളവർ തീർച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടണം.



എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നത്?



വൈറസ് ബാധിച്ച മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് രോഗം പകരാം. വൈറസ് ബാധിച്ചവർ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റും വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും പുറത്തെത്തുന്ന വൈറസ് നിറഞ്ഞ ചെറു സ്രവത്തുള്ളികളിലൂടെ കോവിഡ് 19 മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരാം. ഈ തുള്ളികൾ രോഗിയുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള വസ്തുക്കളിലും വിവിധ പ്രതലങ്ങളിലും വന്നുവീണേക്കാം. ഇവിടങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലേക്കു രോഗം പകരാം. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചതിനു ശേഷം കൈ കൊണ്ട് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ തൊടുമ്പോഴാണ് വൈറസ് ആരോഗ്യവാനായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെത്തുക. കോവിഡ് 19 രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന സ്രവങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ നേരിട്ടു ശ്വസിക്കുന്നതുവഴിയും രോഗം പരക്കാം. രോഗബാധിതനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും (3 അടി) ദൂരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനാലാണ്. കോവിഡ് 19 പടരുന്ന മറ്റു വഴികളെപ്പറ്റി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ഗവേഷണം തുടരുകയാണ്.



രോഗം പകരാതിരിക്കാനും, പടർത്താതിരിക്കാനും ചെറിയ ചില മുൻകരുതലുകളെടുത്താൽ മതി:



∙ കൈകളിലുള്ള വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകഴുകുന്നത് ശീലമാക്കുക. ഏതു സോപ്പും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. 20 സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും കൈ കഴുകണം.

∙ സോപ്പ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, 60% എങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകളും ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ആരെങ്കിലും ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്താൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും (മൂന്നടി) അകലം പാലിക്കുക.

∙ ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കളിലും പ്രതലങ്ങളിലും നാം സ്പർശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം വൈറസ് കയ്യിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൈകളിലൂടെ കണ്ണുകളിലും മൂക്കിലും വായിലുമെല്ലാം വൈറസെത്തും. അതുവഴി രോഗബാധിതരാവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ കണ്ണുകളിലും മൂക്കിലും വായിലുമെല്ലാം അനാവശ്യമായി സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.



∙ ശ്വസനത്തിലും വൃത്തി പാലിക്കണം. അത് നിങ്ങളെയും ചുറ്റിലുമുള്ളവരെയും വൈറസിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കും. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും കൈവെള്ള ഉപയോഗിക്കാതെ കൈമടക്കി (Bent Elbow) മുഖത്തോടു ചേർത്തുവച്ച് തുമ്മുക. അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യുവോ തൂവാലയോ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് തുമ്മുക. ഇവ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒഴിവാക്കുക. കോവിഡ് 19 മാത്രമല്ല, ജലദോഷം, പനി എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതുവഴി രക്ഷപ്പെടാം.

∙ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ തോന്നിയാൽ വീട്ടില്‍ തുടരുക. ചുമയോ പനിയോ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ നേരിട്ടാൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. പ്രാദേശികമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും സഹായം തേടുക.



∙ കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ‘ദിശ’ നമ്പറായി 1056 ഉണ്ട്. എവിടെനിന്നു വേണമെങ്കിലും ഈ നമ്പറിലേക്കു വിളിക്കാം. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സഹായവുമായെത്തും. ആശുപത്രിയിലേക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ പരമാവധി വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക. ഒപ്പമുള്ളവരുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാലയോ മാസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്ഡേറ്റായിരിക്കും. അതിനാൽത്തന്നെ അവരുടെ സഹായവും ഉപദേശവും തേടാൻ മടിക്കരുത്.

∙ കോവിഡ് 19 വൻതോതിൽ പടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി (ഹോട്‌സ്പോട്ടുകൾ) അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുക. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു പരമാവധി യാത്ര കുറയ്ക്കുക, വയോജനങ്ങളും പ്രമേഹം, ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവരും ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെത്തിയാൽ എളുപ്പം അസുഖം പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.



കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?



കോവിഡ് രോഗത്തിന് വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ലോകമെമ്പാടും ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നോ വാക്സിനോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. വൈറസുകൾക്കെതിരെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. അവ ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അണുബാധയ്ക്കാണു ഫലപ്രദം. അതിനാൽത്തന്നെ കോവിഡ് 19 വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കില്ല. ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അണുബാധയുണ്ടായാ‌ൽ അതിന് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശത്തോടെ മാത്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നു മാത്രം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധിതർക്കു നൽകുന്നത്. രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും കോവിഡ് 19 ബാധിതർക്കായി പ്രത്യേകം ഐസലേഷൻ വാർഡുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരുന്നവരുൾപ്പെടെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും രോഗത്തിൽ നിന്നു മുക്തരായിട്ടുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.



പുതിയ വൈറസായതിനാൽത്തന്നെ ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ശരീരം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു സഹായിക്കുന്ന വാക്സിനുകളും ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകളും പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിലൂടെ മാത്രമേ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള അന്തിമഫലം പുറത്തുവിടാനാകൂ. വാക്സിനുകള്‍ക്കും മരുന്നുകൾക്കുമായുള്ള ഗവേഷണം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ തുടരുകയാണ്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതു പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിശുചിത്വ മാർഗങ്ങൾ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് നിലവിൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഏക വഴി.

English Summary: Medical intelligence sleuths tracked, warned of new virus in US