ബിഹാറിൽ ഒരു മരണം കൂടി; കോവിഡ് ബാധിതർ 83 ആയി

പട്ന ∙ കോവിഡ് രോഗി പട്ന എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. ഇതോടെ ബിഹാറില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി. വൈശാലി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്. ബിഹാറില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ സംഖ്യ 83 ആയി. മുംഗേര്‍ ജില്ലയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറു മാസം പ്രായമായ കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതേ കുടുംബത്തില്‍ രണ്ടു വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴു പേര്‍ക്ക് നേരത്തേ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ നളന്ദയിലെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത അറുപതുകാരനും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. നളന്ദയിലെ സമ്മേളനത്തില്‍ നൂറു കണക്കിനു അനുയായികള്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായാണു വിവരം.

English Summary: Another Covid-19 patient dies in Bihar, toll rises to two