കോവിഡ് വ്യാപനം മന്ദഗതിയിൽ; പുതിയ രോഗികള്‍ 40 ശതമാനം കുറഞ്ഞു: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കിയ ശേഷം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നതിന്റെ കാലയളവ് നീണ്ടതായി കേന്ദ്രസർക്കാര്‍. കഴിഞ്ഞ മാസം ലോക്ഡൗൺ ഏർപെടുത്തുന്നതിനു മുൻപു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണു രാജ്യത്തെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 6.2 ദിവസം എടുത്താണു രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 40 ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ ശ്വാസകോശ അണുബാധ (എസ്എആർഐ), ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലുള്ള രോഗം (ഐഎൽഐ) എന്നിവയുള്ളവരെ പരിശോധിക്കുന്നതു വർധിപ്പിച്ചതോടെയാണു രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിൽ കുറവു വന്നത്. ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ ശരാശരി വളർച്ച 1.2 ആണ്.

മാർച്ച് 15 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വളർച്ച 2.1 ആയിരുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയതോടെ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 40 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റെ സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി. രോഗം മാറുന്നവരുടെ കണക്കിലും മുന്നേറ്റമുണ്ട്. രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെയും മരിക്കുന്നവരുടെയും അനുപാതം 80:20 ആണ്. മേയ് ആദ്യ വാരത്തിൽ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുമെന്നു നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം രോഗികൾ കുറയും.

പരിശോധനകൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ അടുത്ത ആഴ്ച നിർണായകമായിരിക്കുമെന്നു സര്‍ക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പരിശോധനകൾ കൂടുന്നതു കൊണ്ടാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും വർധിക്കുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവരെ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടിവരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. 13,000 ത്തിൽ അധികം പേർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 437 മരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലോകത്താകെ രോഗബാധയുള്ളവരുടെ എണ്ണം 22 ലക്ഷം കടന്നു. 1.48 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ മരിച്ചു.

