രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി; കോട്ടയിലെ 7000 വിദ്യാർഥികൾ നാട്ടിലേക്ക്

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ കോവി‍ഡ് ബാധിച്ച് ഒരാൾകൂടി മരിച്ചു. 56കാരനാണ് ജോധ്പുരിൽ മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിനു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 16 ആയി. സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1169 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ 491 കേസുകളുമായി ജയ്പുരിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

ടോങ്ക് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റു. കോട്ടയിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഏഴായിരത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികളെ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ 250 ബസുകൾ അയയ്ക്കും. വിദ്യാർഥികൾ ‘ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കു മടക്കി അയയ്ക്കൂ’ എന്ന പേരിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 30,000 വിദ്യാർഥികളാണു കോട്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തു 20 മുതൽ ഇകോമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ട്, സ്നാപ്ഡീൽ തുടങ്ങിയ ഇകോമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകാനാണ് അനുമതി. എന്നാൽ ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലും റെഡ് സോണുകളിലും സാധനങ്ങളെത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതിയില്ല.

