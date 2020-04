‘ആ പെൺകുട്ടിയെ മറക്കില്ല, ഇനിയും വരാം, കാസർകോട് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കാണ് !’

കോവിഡ് ആശുപത്രി സജ്ജമാക്കാനും ചികിത്സ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്ന് കാസർകോട്ടേക്കു പോയ ആദ്യ സംഘം മടങ്ങി. പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ബസിലാണ് മടക്കം. മെഡിക്കൽ കോളജ് അത്യാഹിതവിഭാഗം ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. എസ്.എസ്.സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 10 ഡോക്ടർമാർ, രണ്ടു പിജി വിദ്യാർഥികൾ, 10 നഴ്സുമാർ, നാലു നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ എന്നിവരക്കം 27 പേരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാസർകോട്ടു നിന്നു മടങ്ങിയ സംഘാംഗങ്ങൾ മനോരമ ഓൺലൈനിൽ അവരുടെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നു കാസർകോട്ടേയ്ക്ക് പോയ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘം.

ഇനിയും വരാൻ ഞങ്ങൾ തയാർ

കാസർകോട്ടുനിന്ന് ലഭിച്ചത് മികച്ച പിന്തുണയാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ജോസഫ് ജെന്നിങ്സ് പറയുന്നു. ‘കാസർകോട് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര പിന്തുണ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങനെയാകില്ല കാര്യങ്ങൾ. പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജ് യാഥാർഥ്യമായി. അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഇനി കാസർകോട് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കാണ്... ചങ്കിടിപ്പാണ്. അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ, ഏത് അവസരത്തിലും ഇവിടെ വന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്’ – ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

‘ഈ രണ്ടാഴ്ച കാസർകോട്ടു നിന്നു ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് എനർജി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. ഞങ്ങളുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സന്തോഷ് സാറിന്റെ എനർജിയും സ്പിരിറ്റും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയ പ്രചോദനം വളരെ വലുതാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ കൃതാർഥതയോടെയാണ് മടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നു കിട്ടിയ പ്രചോദനം എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും വലിയ ഊർജ്ജമാണ്. ഇനിയും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം. അതുപോലെ പൊലീസിനും മറ്റു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ എന്നും ഉണ്ടാവണം. ഇത്തരം മഹാമാരികൾ ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ. നൽകിയ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി’ – ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആ പെൺകുട്ടിയെ മറക്കാനാകില്ല

കാസർകോടിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റി മറിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളെന്ന് നഴ്സ് റിതുഗാമി. ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ 15 രോഗികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ എടുത്ത പറയേണ്ട ഒരു രോഗിയുണ്ട്. ഒരു എട്ടു വയസ്സുകാരി! അവൾ മാത്രമായിരുന്നു രോഗികളിൽ പെൺകുട്ടി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് വാർഡിൽ നിന്നിരുന്നത്. അതു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം വരും.

കാസർകോട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എത്തി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അവിടെ ഒരു വാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ആ ദിവസം തന്നെ ഇൻ പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങി. അതായിരുന്നു ആദ്യ ടാസ്ക്. മികച്ച ടീമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. കാസർകോടിന്റെ സ്വപ്നമായ പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജ് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇന്നലെ വരെ 15 രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അവിടത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത അഞ്ചു പേരെ രോഗവിമുക്തരാക്കി വീട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞുവിടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്’– റിതുഗാമിയുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ തിളക്കം.

മറക്കരുത്, പൊലീസിനെ

ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും മറക്കാനാവാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കാസർകോട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേതെന്ന് നഴ്സ് പ്രവീൺ കുമാർ പറയുന്നു. ‘കാസർകോട്ടെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ടീമംഗങ്ങൾക്കും സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടാകും. കൂടാതെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ. അവർ ഒരുപാടു സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും അല്ലാതെയും അവർ ചെയ്തു തന്ന സഹായങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയതു മുതൽ അവസാനിക്കുന്നതു വരെ പൊലീസ് നൽകിയ പിന്തുണയും വലുതാണ്’ – സംഘത്തിലെ മറ്റൊരു നഴ്സായ എസ്.റാഷിൻ പറഞ്ഞു.

ഇനി ക്വാറന്റീൻ കാലം

കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അഞ്ചു അഞ്ചു സംഘങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. ഓരോ സംഘത്തിനും 12 മണിക്കൂറായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി. ഇതിൽ, സുരക്ഷാകവചം ധരിച്ചു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി മൂന്ന്– നാല് മണിക്കൂറിൽ നിജപ്പെടുത്തി. സംഘാംഗങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ രോഗികൾക്കു നൽകിയിരുന്നു. ഫോണിലൂടെ കൗൺസലിങ് നൽകി. കോട്ടയത്തു നിന്നെത്തിയ സംഘത്തിന് ഡ്യൂട്ടി കൈമാറിയതിനു ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംഘത്തിന്റെ മടക്കം.

ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത അഞ്ചു രോഗികൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനായെന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഇവർ മടങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു സങ്കടം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇനിയും 14 ദിവസം കഴിയണം. അതുവരെ തിരുവനന്തപുരം മൺവിളയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക താമസസ്ഥലത്ത് ക്വാറന്റീനിൽ.

മെഡിക്കൽ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ

ഡോക്ടർമാർ: ഡോ. എസ്.എസ്.സന്തോഷ് കുമാർ, ഡോ. നരേഷ് കുമാർ, ഡോ. രാജു രാജൻ, ഡോ. മുരളി, ഡോ. ജോസ് പോൾ കുന്നിൽ, ഡോ. ഷമീം, ഡോ. സജീഷ്, ഡോ. പ്രവീൺ, ഡോ. ആർ.കമല, ഡോ. എബി, ഡോ. മൃദുൽ ഗണേഷ്. പിജി വിദ്യാർഥികളായ ഡോ. നിയാസ്, ഡോ. നീതു

നഴ്സുമാർ: ജോസഫ് ജെന്നിങ്സ്, എസ്.കെ.അരവിന്ദ്, പ്രവീൺ കുമാർ, അനീഷ് രാജ്, വിഷ്ണു പ്രകാശ്, എസ്.റാഷിൻ, എം.എസ്.നവീൻ, റിതുഗാമി, ജെഫിൻ പി.തങ്കച്ചൻ, ഡി.ശരവണൻ

നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്സ്: സന്തോഷ് കുമാർ, കെ.കെ.ഹരികൃഷ്ണൻ, എസ്.അബ്ദുൽ മനാഫ്, സി.ജയകുമാർ.

