ലോക്ഡൗണിൽ വിദേശികൾക്ക് തുണ; ദിവസവും ബീച്ചും ശുചീകരിച്ച് സുജിത്

ഫോർട്ട്കൊച്ചി∙ ലോക്ഡൗണിന്റെ ആലസ്യം വെടിഞ്ഞ് സുജിത് ദിവസവും ബീച്ചിലെ നടപ്പാതകളും പരിസരവും ശുചീകരിക്കുന്നു. ഞാലിപ്പറമ്പിൽ ഹോം സ്റ്റേ ഉടമയാണ് സുജിത്ത്.

ഹോംസ്റ്റേയുടെ മുന്നിലുള്ള റോഡിലും സുജിത് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. ലോക് ഡൗൺ ആയതോടെ ബീച്ചിലെ നടപ്പാതയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ചപ്പുചവറുകൾ വീണ് മലിനമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെയാണ് തന്നാലാവുന്നത് ചെയ്യാമെന്ന തോന്നലുണ്ടായതെന്ന് സുജിത് പറയുന്നു.

സുജിതിന്റെ ഹോംസ്റ്റേയിൽ 7 വിദേശികൾ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസ്, കൊളംബിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ. ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എത്തിയവരാണ് പലരും. ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കേരളീയ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയതോടെ ഇവിടെ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരായി തീർന്നവരാണ് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ഹോം സ്റ്റേ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സുജിത്ത് രണ്ട് മണിക്കുറോളം ഫോർട്ട് കൊച്ചി നടപ്പാത വൃത്തിയാക്കുന്ന പണിയിൽ ഏർപ്പെടും. ദിവസവും മരത്തിന്റെ ഇലകൾ കാറ്റ് കൊണ്ട് വീഴുന്നതിനാൽ ദിവസവും വന്ന് ചിട്ടയോടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മടങ്ങും.

English Summary: How one young man’s efforts resulted in the beach cleanup