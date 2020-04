സംഗീത കലാകാരൻമാർക്ക് സഹായം; നിക്ഷേപിച്ചത് 2.5 ലക്ഷം രൂപ

കോഴിക്കോട് ∙ സംഗീത കലാകാരൻമാർക്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് സ്നേഹസാന്ത്വനമായി കോഴിക്കോടൻ നന്മ; അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ. സംഗീത കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ മ്യൂസിക് ആർടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനാണ് (മാ) കലാകാരൻമാർക്ക് സഹായവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ലോക്ഡൗൺ വന്നതോടെ സംഗീതമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരും കുടുംബങ്ങളും പട്ടിണിയിലാണ്.

വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മാസങ്ങളിലാണ് എല്ലാ സ്റ്റേജ് പരിപാടികളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്. അവധിക്കാലവും വിഷുക്കാലവും ക്ഷേത്രോത്സവകാലവും നഷ്ടമായതോടെ കലാകാരൻമാരുടെ ഈ വർഷത്തെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാവുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. കലാകാരൻമാർക്കു സഹായം എത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നിവേദനം നൽകിയ ആദ്യ സംഘടനയാണ് മാ. മുഖ്യമന്ത്രി കലാകാരന്മാർക്ക് സഹായധനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണു സംഘടന കലാകാരൻമാർക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സഹായം എത്തിക്കാൻ വഴിതേടിയതെന്ന് മാ പ്രസിഡന്റ് കെ.സലാം പറഞ്ഞു. ദുബായ് വെൽഫിറ്റ് ഉടമയും ഗായകനുമായ റംഷിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണു കലാകാരൻമാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. 40 സംഗീത കലാകാരൻമാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് രണ്ടരലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതെന്നും കെ.സലാം പറഞ്ഞു.

