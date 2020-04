വാടകയില്ല; ലോക്ഡൗണിൽ ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കെ വാടക ആവശ്യപ്പെട്ട് വീട്ടുടമസ്ഥർ രംഗത്തുവന്നതോടെ, ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ. ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ വാടക നിർബന്ധമായും നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഫോൺ വിളികളെത്തിയത്.

സർവകലാശാല കോളജുകളിൽ ആവശ്യമായ താമസസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പെൺകുട്ടികളടക്കമുള്ള വിദ്യാർഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയാണു കോളജിനു സമീപമുള്ള വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ മൂലം വീട്ടുകാർ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും വാടക നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും അറിയിച്ചെങ്കിലും ഉടമസ്ഥർ വഴങ്ങിയില്ല. വാടക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ തിരികെയെത്തുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ ഇടമുണ്ടാവില്ലെന്നും ചിലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാടകയിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാലയിലെ മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ സംഘടനയായ ‘മൈത്രി’ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനു കത്തയച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘടന കത്തയച്ചു.

English Summary: Malayali students in Delhi request waiver of rent during Lockdown