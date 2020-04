കവർച്ചക്കാരെന്നു സംശയം; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 3 പേരെ ഗ്രാമവാസികൾ മർദിച്ചു കൊന്നു

മുംബൈ ∙ കവർച്ചക്കാരെന്നു സംശയിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്നുപേരെ ആൾക്കൂട്ടം മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. പല്‍ഘര്‍ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവമെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുശിൽഗിരി മഹാരാജ്, നിലേഷ് തെൽഗഡെ, ജയേഷ് തെൽഗഡെ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാസിക്കിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇവരുടെ വാഹനം കവർച്ചക്കാരുടേതാണെന്ന സംശയത്തിൽ ഇരുനൂറോളം ഗ്രാമവാസികൾ ചേർന്ന് തടയുകയായിരുന്നു.

കല്ലെറിഞ്ഞ് വാഹനം നിർത്തിയശേഷം മൂവരെയും പുറത്തിറിക്കി അതിക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മരക്കമ്പുകളും കമ്പികളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മർദനം. വാഹനം ഗ്രാമവാസികൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു ഡ്രൈവർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് െപാലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പൊലീസിനെതിരെയും ഗ്രാമവാസികൾ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. നാല് പൊലീസുകാർക്കും ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റു.

