ഈ റാക്കറ്റ് ഒന്നു വീശിയാൽ മതി, ഏതു കൊറോണ വൈറസും പമ്പ കടക്കും!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏതു പ്രതലവും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം തയാർ. പഞ്ചാബിലെ ലവ്‌ലി പ്രഫഷനൽ സർവകലാശാലയിലെ (എൽപിയു) ഗവേഷകരാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് (യുവി) രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന റാക്കറ്റ് വികസിപ്പിച്ചത്. പച്ചക്കറി, ഇ-കൊമേഴ്സ് പാക്കറ്റുകൾ, താക്കോലുകൾ, കറൻസി നോട്ടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്തും ഈ റാക്കറ്റ് അവയുടെ മുകളിലൂടെ വീശിയാൽ അണുവിമുക്തമാക്കാം.

80 സെന്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള റാക്കറ്റിന് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള മുകൾഭാഗവും അതിൽ ഒരു വശത്ത് 200–280 നാനോമീറ്റർ വേവ്‌ലെങ്തിലുള്ള യുവി രശ്മികൾ പുറത്തുവരുന്ന ട്യൂബുമാണുള്ളത്. റാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ യുവി രശ്മികൾ പതിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മറുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘സ്വന്തം സുരക്ഷയും വീട്ടിൽനിന്നു പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചുവരുമ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കളും അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി നമുക്കുമുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്’ – എൽപിയുവിലെ അസി. പ്രഫസർ മൻദിപ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഏതു വസ്തുവിന്റെ മുകളിലൂടെയും കുറച്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം റാക്കറ്റ് വീശിയാൽ മതി. ഉടനടി അത് അണുവിമുക്തമാകും.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ 4–5 ഇഞ്ച് മുകളിൽ പിടിച്ചാണ് റാക്കറ്റ് വീശുന്നതെങ്കിൽ 60 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അണുമുക്തമാകും. 60 സെക്കന്‍ഡ് കഴിയുമ്പോൾ റാക്കറ്റിലെ ടൈമർ ബീപ്പ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. അണുവിമുക്തമാക്കിക്കഴിയുമ്പോഴും ബീപ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മനുഷ്യശരീരമെങ്ങാനും ഇടയ്ക്കു കയറിയാൽ അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉടൻതന്നെ റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം നിർത്തും. മൻദീപ് സിങ്ങിന്റെയും പ്രോജക്ട് ഓഫിസർ രാഹുൽ അമിൻ ചൗധരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബിടെക്ക് വിദ്യാർഥിയായ അനന്ത് കുമാർ രജ്പുത് ആണ് റാക്കറ്റ് നിർമിച്ചത്.

ഒരിക്കൽ അണുവിമുക്തമാക്കിയാൽ ഉടൻതന്നെ കൈകൾ കൊണ്ട് അത് തൊടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചോ അരമണിക്കൂർ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻബിൽറ്റ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചോ റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. പേറ്റന്റിന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമിക്കുമ്പോൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നു രജ്പുത് പറഞ്ഞു. ഇതിനായി വ്യവസായ പങ്കാളികളെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

