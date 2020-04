ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തിക്കും

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തനം. അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളും നടത്തും. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തനം. ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥാപനം തുറക്കാതിരുന്നതു സാധാരണക്കാരെ കാര്യമായി ബാധിച്ചതായി എൻബിഎഫ്സി ചെയർമാൻ തോമസ് ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് പറഞ്ഞു.

മൂത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കും

ലോക്ഡൗൺ മൂലം അടച്ചിട്ടിരുന്ന മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ശാഖകളും എപ്രിൽ 20 മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരമാവധി സുരക്ഷയും മുൻകരുതലുകളും ഉറപ്പാക്കിയായിരിക്കും എല്ലാ സേവനങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കുകയെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് 19 ബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് വിവിധ സോണുകളായി തിരിച്ച് സർക്കാർ നിരീക്ഷണം തുടരുന്നതിനാൽ അതാത് നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികളും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിർദേശവും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബ്രാഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക.

പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന് മുൻഗണന നൽകും. പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. സാധാരണ സമയ ക്രമത്തിലായിരിക്കും ബ്രാഞ്ചുകളുടെ പ്രവർത്തനം. ഏപ്രിൽ 20ന് സേവനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകിയ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളെയും സേവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്വയം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞെന്നും മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് അലക്‌സാണ്ടർ മുത്തൂറ്റ് പറഞ്ഞു.

