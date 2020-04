ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങി ബ്രിട്ടിഷ് പൗരൻമാർ; കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുകെ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്ഡൗൺ മൂലം ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരൻമാരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുകെ സർക്കാർ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ 17 സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് ഹൈക്കമ്മിഷണർ ജാൻ തോംപ്സൺ അറിയിച്ചു.

അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, അമൃത്‌സർ, ഡൽഹി, മുംബൈ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ മാസം 20 മുതൽ 27 വരെ സർവീസുകൾ നടത്തുക. തിരുവനന്തപുരം അടക്കം രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗരൻമാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 21 സർവീസുകൾ യുകെ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: UK to arrange flights to bring back stranded British citizens in India