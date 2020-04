മുംബൈയിൽ 25 ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് കോവിഡ്; ക്വാറന്റീനിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുംബൈയിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 25 നാവികർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവരെ മുംബൈയിലെ നാവികസേനാ ആശുപത്രിയിൽ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാദ്യമായാണ് നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരെയെല്ലാം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. വെസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിലെ ഐഎൻഎസ് ആംഗ്രെയുടെ ഭാഗമായ ഇടത്താണു നാവികർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവര്‍ യാത്രാ ചെയ്ത ഇടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഐഎൻഎസ് ആംഗ്രെയ്ക്കു സമീപത്തായാണു യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അന്തർവാഹിനികളും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന നേവൽ ഡോക്‌യാർ‌ഡും ഉള്ളത്.

മുംബൈയിലെ നാവികസേന ആശുപത്രിയായ ഐഎൻഎച്ച്എസ് അശ്വിനിയിലാണു രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് തന്നെ കോവിഡ് രോഗം ഏറ്റവും ബാധിച്ച നഗരം മുംബൈയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,205 ആയി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ എട്ട് പേർക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്താകെ 13,835 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 452 പേർ മരിച്ചു.

English Summary: 15 to 20 Indian Navy Sailors In Mumbai Test Positive For Coronavirus