തിരുവനന്തപുരം ∙ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ബാങ്കുകള്‍ സാധാരണ സമയത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ‌നാലു ജില്ലകളില്‍ നിയന്ത്രണം തുടരും. മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട്, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്കു 2 വരെ മാത്രമായിരിക്കും ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളെ കോവിഡ് രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനു 4 സോണുകളായി സർക്കാർ തിരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജില്ലകളിലാണു ബാങ്കുകൾക്കു നിയന്ത്രണം.

English Summary: Covid Lockdown: Banks will working normally from Monday