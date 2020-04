ബസ് ഉൾപ്പെടെ പൊതുഗതാഗതം ഇല്ലെന്ന് സർക്കാർ; ലോക്ഡൗൺ ഇളവിലും ആശങ്ക

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ലെന്നു സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ലോക്ഡൗൺ മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ ഉത്തരവിൽ 13.3–ാം ഖണ്ഡിക ഭേദഗതി വരുത്തി. ഇതുപ്രകാരം ഒരു വിധത്തിലുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കില്ല.

അതേസമയം, ജില്ലാ കലക്ടറുടെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബസുകളും വ്യവസായ/വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി പ്രവർത്തനത്തിന് ജീവനക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയും എത്തിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങളും മാത്രം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഓടിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ, സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണവിധേയമായി ബസ് സര്‍വീസ് നടത്താനാകില്ലെന്ന് സ്വകാര്യബസ് ഉടമകള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു സീറ്റില്‍ ഒരു യാത്രികൻ എന്ന നിലയിൽ സര്‍വീസ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല. ഇക്കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സഹായിക്കണമെന്നും കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓര്‍ഗസൈസേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ബസോടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനും സമ്മതിച്ചു. തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായ ശേഷം സർവീസ് ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി മാർഗനിർദേശ ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്.

