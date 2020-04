കൊറോണയുടെ ആദ്യ ഇര വൃദ്ധദമ്പതികള്‍; കണ്ടെത്തിയതു വുഹാനിലെ വനിതാ ഡോക്ടര്‍

ബെയ്ജിങ് ∙ ലോകത്തെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാട്ടിയത് ഡിസംബര്‍ ഒടുവില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ ഒരു വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്കു മുന്നില്‍. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ വൃദ്ധദമ്പതിമാരുടെ സിടി സ്‌കാന്‍ പരിശോധിച്ച ഷാങ് ജിക്‌സിയാന്‍ എന്ന വനിതാ ഡോക്ടറാണ് പുതിയ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയതെന്ന് ചൈനയിലെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കൊറോണയുടെ പ്രാഥമിക സ്രോതസ് സംബന്ധിച്ച് ചൈന ഇതുവരെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നില്ലെന്ന് അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.



ഡിസംബര്‍ 25ന് ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയ വൃദ്ധദമ്പതിമാര്‍ക്കാണ് ആദ്യമായി രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് ഇതോടെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈനയില്‍നിന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതും ആദ്യമായാണ്. ഒരു സാധാരണ കേസായി ഷാങ് എന്ന മുതിര്‍ന്ന വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്കു മുന്നിലെത്തിയ സംഭവമാണ് പിന്നീട് ലോകത്തെയാകെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയായി പടര്‍ന്നുപിടിച്ചത്.

കൊറോണ ബാധ ആദ്യമുണ്ടായത് ആര്‍ക്കാണ് എന്ന് അറിയാന്‍ ശാസ്ത്രലോകവും ഏറെ താല്‍പര്യത്തോടെയാണു കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആളെ കണ്ടെത്തിയാല്‍ എങ്ങിനെയാണ് ഇയാള്‍ക്കു രോഗം പകര്‍ന്നതെന്ന് അറിയാന്‍ കഴിയും. വൈറസ് മൃഗങ്ങളില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലെത്തി പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരിലേക്കു വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന നിഗമനം ശരിയാണോ എന്നു കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും ഇതു സഹായിക്കും.

ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യാ ആശുപത്രിയിലെ ശ്വാസകോശവിഭാഗം ഡയറക്ടറായ ഡോ. ഷാങ് ജിക്‌സിയാന്‍ ആദ്യ കൊറോണ വൈറസ് കേസ് കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെ:

ഡിസംബര്‍ 26ന് എത്തിയ രോഗികള്‍ക്ക് സാധാരണ പനിയുടെയോ ന്യുമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ പനി, ചുമ, ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് പ്രകടമായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇവരുടെ സിടി സ്‌കാന്‍ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ പതിവു രോഗങ്ങളില്‍നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് തോന്നിയതെന്നു ഡോ. ഷാങ് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജന്‍സിയായ സിന്‍ഹുവയോടു പറഞ്ഞു.

2003ല്‍ സാര്‍സ് രോഗബാധയുടെ സമയത്ത് വുഹാനില്‍ സംശയമുള്ള രോഗികളെ പരിശോധിച്ചിരുന്ന ഡോ. ഷാങ്ങിന് ഒരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സിടി സ്‌കാനില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത്. വൃദ്ധ ദമ്പതിമാരുടെ സിടി സ്‌കാന്‍ പരിശോധിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഡോക്ടര്‍ ഇവരുടെ മകന്റെ സിടി സ്‌കാന്‍ കൂടി എടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. യാതൊരു രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന മകന്‍ ഇതിനു വിസമ്മതിച്ചു. പണം തട്ടാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നാണ് അയാള്‍ ആദ്യം കരുതിയതെന്ന് ഡോ. ഷാങ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇയാളെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് സ്‌കാന്‍ ചെയ്തതോടെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവും ഡോക്ടര്‍ക്കു മുന്നിലെത്തി.

വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ശ്വാസകോശത്തില്‍ കണ്ട അതേ അസാധരണത്വം മകന്റെ പരിശോധനയിലും പ്രകടമായിരുന്നു. ഒരു പകര്‍ച്ചവ്യാധി അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നു പേര്‍ക്ക് ഒരേസമയത്ത് ഇത്തരം രോഗലക്ഷണം പ്രകടമാകില്ലെന്ന് ഡോ. ഷാങ് വിലയിരുത്തി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഡിസംബര്‍ 27ന് പനിയും ചുമയുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ആളിന്റെ സിടി സ്‌കാനിലും സമാന ലക്ഷണങ്ങളാണു കണ്ടെത്തിയത്. നാലു പേരുടെ രക്തം പരിശോധിച്ചതിലും വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ പകര്‍ച്ചപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ എല്ലാ പരിശോധനകളും നെഗറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്തു.

ഒരു വൈറസ് രോഗം, മിക്കവാറും പടരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളത് കണ്ടെത്തിയതായി ഡിസംബര്‍ 27നു തന്നെ ഡോ. ഷാങ് ആശുപത്രിക്കു റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. അവര്‍ അത് ജില്ലയിലെ രോഗപ്രതിരോധ കേന്ദ്രത്തിനു കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ചൈനയെയും ലോകത്തെയാകെയും പിടിച്ചുകുലുക്കാന്‍ പോകുന്ന ഒരു മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് താന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നതെന്ന് ഡോ. ഷാങ് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല.

റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതിനു ശേഷം ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഭാഗം അടച്ച് ഈ നാലു രോഗികളെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് സ്വയം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സമാനമായ ശ്വാസകോശ അവസ്ഥയോടെ മൂന്നു രോഗികള്‍ കൂടി എത്തിയതോടെ അധികൃതര്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രതയിലായി. ഏഴു കേസുകളെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി ഡിസംബര്‍ 29നു വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. അസാധാരണമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തി. മറ്റു ആശുപത്രികളില്‍ സമാന സ്വഭാവമുള്ള രണ്ടു രോഗികള്‍ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍, മുന്‍സിപ്പല്‍, പ്രവിശ്യാ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തെയും വിവരം അറിയിച്ചു.

അന്നു തന്നെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം പകര്‍ച്ചവ്യാധി സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. വുഹാനില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി ചികിത്സയ്ക്കായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ജിന്‍യിന്റാന്‍ ആശുപത്രിയില്‍നിന്നു വിദഗ്ധര്‍, ഡോ. ഷാങ്ങിന്റെ ആശുപത്രിയിലെത്തി രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു. എല്ലാ ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്‌സുമാരും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന് ഡോ. ഷാങ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

അജ്ഞാത കാരണം കൊണ്ടുണ്ടായ ന്യുമോണിയ നഗരത്തില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നതായി ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വകുപ്പ് തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഡിസംബര്‍ 30ന് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. മഹാമാരി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ബഹുമതിയൊന്നും തനിക്കാവശ്യമില്ലെന്നും ഒരു ഡോക്ടര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഡോ. ഷാങ് പറഞ്ഞു.

