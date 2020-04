മലപ്പുറത്ത് കോവിഡ് ഭേദമായ ആൾ മരിച്ചു; സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക്

മലപ്പുറം ∙ കോവിഡ്19 ബാധിച്ച് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കീഴാറ്റൂർ സ്വദേശി ആശുപത്രി വിടാനിരിക്കെ ആരോഗ്യനില മോശമായി മരിച്ചു. കീഴാറ്റൂർ കാര്യമാട് നെച്ചിത്തടയൻ വീരാൻകുട്ടി (85) ആണ് മരിച്ചത്.

രോഗമുക്തി നേടിയതായി മൂന്നു സാംപിൾ പരിശോധനയിലും സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമുണ്ടായ സെപ്‌റ്റിസീമിയ, മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡിസ്‌ഫങ്‌ഷൻ സിൻഡ്രോം എന്നിവ മൂലമാണ് മരണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മരിച്ചയാൾ 30 വർഷമായി ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, രക്‌തസമ്മർദം എന്നിവയ്ക്ക് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായിട്ടില്ല. മാർച്ച് 31 നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 10ന് രോഗമുക്തനായ വീരാൻകുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി 11ന് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. 13ന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. 14ന് വൃക്കരോഗം മൂർച്ഛിച്ചു. 15ന് മൂത്രാശയ അണുബാധയുണ്ടായി. 16 ന് കഠിനമായ പനി അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില മോശമാവുകയായിരുന്നു. അതേസമയം കോഴിച്ചെന, ചെമ്മാട് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തരായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി വിടും.

