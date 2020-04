യുവതി ഓട്ടോയിൽ പ്രസവിച്ചു; രക്ഷകരായി 108 ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാർ

പോത്തൻകോട് ∙ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യുവതി പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. സ്ഥലത്തെത്തിയ 108 ആംബുലൻസിലെ ജീവനക്കാരുടെ സമയോചിതമായ പരിചരണത്തിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നു. മംഗലപുരം കാരമൂട് സുധീർ മൻസിലിൽ ഷജിലയാണ് (33) ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.50ഓടെ ഓട്ടോയിൽ പ്രസവിച്ചത്.

കഠിനമായ വേദനയെ തുടർന്നാണു ഷജിലയെ ഭർത്താവ് സുധീർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനിടെ 108 ലേക്കും വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കഴക്കുട്ടത്തായിരുന്നു മംഗലപുരത്തെ ആംബുലൻസ്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പൈലറ്റ് രഞ്ജിത് പള്ളിപ്പുറം കുറക്കോട് ഇവർ നിൽക്കുന്നിടത്ത് എത്തിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ ശരത്ത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം 108 ലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് വേണ്ട പരിചരണവും നൽകി. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കഴക്കുട്ടം സിഎസ്ഐ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഷജില - സുധീർ ദമ്പതികളുടെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാണിത്.

English Summary: Lady gives birth to child in auto rickshaw