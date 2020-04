അമേഠിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ട്രക്ക് അരിയും സാധനങ്ങളും എത്തിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

അമേഠി∙ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് അമേഠിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ട്രക്ക് അരിയും സാധനങ്ങളും എത്തിച്ച് നൽകി കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഒരു ട്രക്ക് നിറയെ പയർവർഗങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവയും രാഹുൽ എത്തിച്ച് നൽകിയതായി പാർട്ടി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ അനിൽ സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് അമേഠിയിലെ ജനങ്ങൾ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു ഉറപ്പാക്കണമെന്നും രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അനിൽ സിങ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള അമേഠി നിവാസികൾക്കും രാഹുൽ സഹായം എത്തിച്ചിരുന്നു. 877 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഏഴ് നഗരസഭകൾക്കുമായി 16,400 റേഷൻ കിറ്റുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അനിൽ സിങ് പറഞ്ഞു.

