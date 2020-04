ബെംഗളൂരു ∙ രാജ്യത്ത് മാർച്ച് 25 മുതൽ യാത്രാ ട്രെയിനുകൾക്ക് വിലക്ക് തുടരുകയാണെങ്കിലും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ട്രെയിൻ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ബെൽഗാം –സെക്കന്തരാബാദ് – അംബാല – വഴി ജമ്മുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ബെൽഗാം –സെക്കന്തരാബാദ് – ഗോപാൽപുർ – ഹൗറ – ന്യൂ ജൽപായ്‌ഗുരി വഴി ഗുവാഹത്തിയിലേക്കും ട്രെയിനുണ്ട്.

ലോക്‌ഡൗണിനിടയിലും അതിർത്തിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സൈനികർക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ വിവിധ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിലായിരുന്ന ജവാന്മാരെ കൂടി എത്തിക്കാനാണ് ഈ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പരിശീലനത്തിനു ശേഷം ആവശ്യമായ ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവരുടെ യാത്ര. പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് ട്രെയിനുകളിൽ യാത്രയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകിയത്.

വരും ആഴ്ചയിലും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് സേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബെംഗളൂരു, ബെൽഗാം, സെക്കന്തരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 950 സൈനികരാണ് വെള്ളിയാഴ്ച യാത്ര തിരിച്ച ട്രെയിനിലുള്ളത്. എപ്രിൽ 20നാണ് ഈ ട്രെയിൻ ജമ്മുവിൽ എത്തുക. പാക്കിസ്ഥാനുമായും ചൈനയുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വടക്ക്, കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സൈനിക വിന്യാസം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.

പിന്നിട്ട ദിനങ്ങളിൽ ചില മേഖലകളിൽ സൈനികരുടെ ജോലിസമയം ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നതായി പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ചില ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് സൈനികർ എത്തുന്നതോടെ ഈ അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിച്ച സൈനികരിൽ ചിലർക്ക് വീടുകളിലേക്കും മറ്റും മടങ്ങാനും അവസരമൊരുങ്ങും. ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കു മുന്നോടിയായി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെയും ബോഗികളുടെയും ലഗേജുകളുടേയും മറ്റും അണുനാശനം ഉറപ്പാക്കിയെന്നും റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് ലോക്‌ഡൗൺ മേയ് 3 വരെ നീട്ടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിർത്തി മുഖങ്ങളിൽ ഒഴികെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും കണ്ടോൺമെന്റുകളിലും യാത്രയ്ക്കും മറ്റും ഏപ്രിൽ 19 വരെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഈ കാലയളവിൽ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ്, മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ്, ഓപ്പറേഷനൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സ്ട്രാറ്റജിക് മൂവ്മെന്റ് വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡൽഹിയിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ദിവസവുമുള്ള സൈനിക നടപടികളും കോവിഡ് പ്രതിരോധ സഹായവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണിത്. ഏപ്രിൽ 19 മുതൽ മേയ് 3 വരെ സിവിലിയൻ സൈനിക ഓഫിസുകൾ പകുതി ജീവനക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തെ സൈനിക ആശുപത്രികൾ പതിവുപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

English Summary: Special trains to take back army personnel stuck at training institutions to Pakistan, China borders