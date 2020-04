ലക്നൗ∙ രസഗുള, സമൂസ, പാൻ മസാല, ഗുഡ്ക.....ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ലോക്ഡൗണിൽ കഴിയുന്നവർ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നവയാണിത്. ജനങ്ങൾക്ക് മരുന്ന്, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനായാണ് ഹെൽപ്‌ലൈനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മരുന്നിനും മറ്റുമായി നിരവധി കോളുകൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിചിത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അധകൃതർ പറയുന്നത്.

ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പൊലീസ് ഹെൽപ്‌ലൈനിലേക്ക് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച വയോധികന്റെ ആവശ്യം ഇതാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് രസഗുള എത്തിക്കണം. ആവശ്യം കേട്ട് പൊലീസ് ആദ്യം ഒന്നു ഞെട്ടി, ആരോ തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ രസഗുളയുമായി വൊളന്റിയർ ആ എണ്‍പതുകാരന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് ഒരു തമാശയല്ല അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



രസഗുളയ്ക്കു മാത്രമല്ല, നല്ല ചൂട് സമൂസയും ചട്നിയും, വെറ്റില, ഗുഡ്ക, പീത്‌സ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളാണ് നിലയ്ക്കാത്ത ഫോൺ വിളികളിലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ചിലർ മദ്യം എത്തിച്ചു നൽകാൻ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ആശ്ചര്യം. സമൂസയൊക്കെ എത്തിച്ചു നൽകി. എന്നാൽ അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ ഉറപ്പായും പണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അനാവശ്യ ആവശ്യങ്ങളുമായി വിളിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



112 എന്ന പൊലീസ് ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ 35,000ത്തോളം പിആർവി (ക്രമസമാധാനം നടപ്പാക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പൊലീസ് വാഹനങ്ങളുമായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു) ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് അധകൃതർ പറയുന്നത്. 1100 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഹെൽപ്‌ലൈൻ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത്. വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് കോളുകൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 112 എന്ന നമ്പർ അഗ്നിശമന സേന, ആംബുലൻസ്, എൻഡിആർഎഫ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Lockdown helplines: In UP, people make the strangest requests