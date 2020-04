ലക്ഷങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാകും, കോവിഡ് നയം യുഎസ് മാറ്റണം: മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡ് മഹാമാരി പിടിമുറുക്കിയാൽ യുഎസ് വൻ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് വേദിയാകുമെന്ന് ദാരിദ്രം, മനുഷ്യാവകാശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ വിശകലന വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ യുഎന്‍ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഫിലിപ് ആല്‍സ്റ്റന്‍. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ ഇത് ദാരിദ്രത്തിലാഴ്ത്താതിരിക്കാൻ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികൾക്ക് യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നയങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയമാണിത്. കോവി‍ഡിനു പിന്നാലെ ആഴത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളുകൾ ആസന്നമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്കു മേൽ പതിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം – ഫിലിപ്പ് ആല്‍സ്റ്റന്‍ പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഏറെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരെയും ദരിദ്രരെയുമാണ്. രാജ്യത്തെ മുതലാളിത്ത അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിൽ വിവേചനം നേരിടുന്ന ഇവരുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ പരിതാപകരമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ വേണം.

പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എത്ര സമർഥമാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി. പാവപ്പെട്ടവർക്കും തൊഴിൽ രഹിതർക്കും വയോധികർക്കും ഇടത്തരക്കാർക്കും മറ്റും എല്ലാ സഹായവും എത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായധനം ഇവരുടെ ജീവിതനിലവാരം എത്രത്തോളം ഉയർത്തുമെന്നതും ചിന്തിക്കണം. ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ പക്കൽ കൂടുതൽ പണം എത്തിക്കാനും നടപടി വേണം.

പിന്നിട്ട നാല് ആഴ്ചകളിൽ തൊഴിൽരഹിത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി 52 ലക്ഷം പേർകൂടി അപേക്ഷ നൽകിയതോടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ജോലി നഷ്ടമായവരുടെ എണ്ണം 2.2 കോടിയായെന്നാണ് കണക്കുകൾ. ഇത് 4.7 കോടി വരെ ഉയരാമെന്നാണ് യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില 5.9% ഇടിയുമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുടെ പ്രവചനം.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ വാടക നൽകാൻ പോലും കഴിയാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. യുഎസിലെ വീട്ടുവാടകക്കാരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെയും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചെന്നാണ് സൂചന. സർക്കാർ നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആശ്വാസ നടപടികൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെന്നു വരാം. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യരക്ഷ, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം കൂടിയാണിതെന്ന് ഫിലിപ് ആല്‍സ്റ്റന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലുതാകും. യുഎസ് സെൻസസ് ബ്യൂറോയുടെ 2018 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 3.81 കോടി പേരാണ് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ളത്. കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളാൻ നടപടികൾ വേണം. വാടക നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കു അത് നൽകണം. ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട സമയമാണിത്. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളുടെ കാര്യത്തിലും നടപടി വേണം– ഫിലിപ്പ് ആല്‍സ്റ്റന്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം മറികടക്കുന്നതിന് മാർച്ച് 27ന് രണ്ട് ട്രില്യന്‍ ഡോളറിന്റെ ഉത്തേജക പാക്കേജിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തേജക പാക്കേജായിരുന്നു അത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കാര്‍ഷികമേഖലയെ സഹായിക്കാന്‍ 1900 ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കോവി‍ഡ് മഹാമാരിക്കിടയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് എടുത്ത നിലപാടുകൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎൻ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയുടെ രംഗപ്രവേശം.

ലോക്ഡൗൺ ദീർഘകാല പരിഹാരമല്ലെന്നു പറഞ്ഞ ട്രംപ് അതാത് യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം നീക്കാൻ ഗവർണർമാർക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 30% പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുതിയ കേസുകളില്ല; ആരോഗ്യവും സാഹചര്യവും അനുകൂലമെങ്കിൽ ജനത്തിനു പതിവു പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങാമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഎസിൽ 37,200ലേറെ പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 7.12 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ.

English Summary: US must improve COVID-19 strategy to keep tens of millions from falling into poverty