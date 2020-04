ന്യൂഡൽഹി ∙ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ ഫോം ഈ മാസം അവസാനം പുറത്തിറക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച കാലാവധി നീട്ടൽ, ഇളവുകൾ എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും പുതിയ ഫോം തയാറാക്കുക.

English Summary: Income tax department to issue new ITR forms after extension of deadlines