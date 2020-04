മാലദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സഹായം ഉറപ്പുനൽകി ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ

മാലെ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ നിരവധി പേർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി മാലദ്വീപിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ. എന്നാൽ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ ഇപ്പോൾ തിരികെയെത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനാൽ ഈ വിവരം മാലദ്വീപിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ അറിയിക്കുമെന്നു ഹൈക്കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെയാണ് ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. മാലദ്വീപ് സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 30 വരെ രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനായി ഇമെയിൽ ഐഡിയും, ഫോൺ നമ്പറും ഹൈക്കമ്മിഷൻ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇമെയിൽ: attcons.male@mea.gov.in

നമ്പർ: +960-7725751

English Summary : Maldives Indian high commissioner on Indians who want to evacuate