ന്യൂഡൽഹി ∙ മൂന്നൂ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികളിൽ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ നിയമിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്തു. കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്തയെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ബിശ്വനാഥ് സോമദാറെ മേഘാലയയിലും മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിെല ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് റഫീക്കിനെ ഒഡീഷയിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായി നിയമിക്കാനാണ് കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്തത്.

English Summary: New Chief Justices For Bombay, Meghalaya and Orissa High Courts