ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലും ട്രെയിൻ ഓടാൻ താമസിക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം മോദിയുടേത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗണിന് ശേഷവും ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് ഉടനുണ്ടാവില്ല. ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് മേയ് 15ന് ശേഷമാകും തുടങ്ങുക. വിമാനസര്‍വീസുകളും മേയ് 15ന് ശേഷം തുടങ്ങാനാണു സാധ്യത. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സമിതിയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. അന്തിമതീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു വിട്ടു.



ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പുനഃരാരംഭിക്കരുതെന്നു വിമാന കമ്പനികൾക്കു സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി നിർദേശം നൽകി. സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമായ ശേഷം ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയാൽ മതി. എയർ ഇന്ത്യ മേയ് നാലു മുതലുള്ള ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കും ജൂൺ ഒന്നുമുതലുള്ള രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾക്കും ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം.



English Summary: Train services will start after May 15