‘മേയ് 11 മുതൽ സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക പ്രയാസം’

കോഴിക്കോട്∙ മേയ് 11 മുതൽ സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന നിർദേശം അപ്രായോഗികമാണെന്ന് അൺ എയ്ഡഡ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫ.വർഗീസ് മാത്യു. ജൂൺ 15നു ശേഷം പരീക്ഷകൾ നടത്താവുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരണം നടത്തണമെന്നാണ് കൗൺസിലിന്റെ നിർദേശം.

എല്ലാ സർവകലാശാലയിലും ഡിഗ്രി അവസാന വർഷ പരീക്ഷ പൂർത്തിയായതാണ്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹോം വാല്യൂവേഷൻ രീതി സ്വീകരിക്കണം. കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും റെഡ് സോണിൽ പെടുന്ന ജില്ലകളായതിനാൽ അധ്യാപകർക്ക് ഉത്തരകടലാസ് ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേക പാസും നൽകണം.



പല സർവകലാശാലകളിലും ഡിഗ്രി രണ്ട്, നാല് സെമസ്റ്ററുകളുടെയും പിജി രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിന്റെയും പരീക്ഷ നടന്നിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കാൻ സാങ്കേതിക സംവിധാനം അനിവാര്യമാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതു കണക്കിലെടുത്ത് പരീക്ഷകൾ ജൂണിലേക്ക് നീട്ടണം.

പിജി വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായതിനാൽ ഇവർക്ക് അധ്യാപകരുമായി സമൂഹമാധ്യമം വഴി ബന്ധപ്പെടാം. നാലാം സെമസ്റ്റർ തിയറി പരീക്ഷ ഉടൻ നടത്തുകയും വൈവ, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ജൂണിലേക്കു നീട്ടിവയ്ക്കാമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫ. വർഗീസ് മാത്യു പറഞ്ഞു.

